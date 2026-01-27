El Gobierno licita la redacción de dos proyectos en Sevilla para 146 viviendas asequibles de Artillería

Archivo - Solar del antiguo cuartel de Artillería 'Daoiz y Velarde', como imagen de recurso. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

CASA 47 Entidad Estatal de Vivienda, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha licitado la redacción de dos proyectos de edificación para 146 viviendas asequibles en la actuación residencial Regimiento de Artillería, en Sevilla.

Concretamente, la licitación publicada implica la redacción de los proyectos de edificación, edificación en sus modalidades básico y ejecución, de dos edificios que serán de alquiler asequible, informa en una nota de prensa.

Con esta licitación, CASA 47 avanza en los plazos de ejecución de las edificaciones de esta importante actuación que permitirá albergar hasta 948 viviendas asequibles en Sevilla. En ambos casos, las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 27 de marzo y el plazo de ejecución será de 30 meses.

El valor estimado de los contratos de los dos edificios se fija en 737.660 euros, IVA excluido. En este sentido, en la parcela 2.4.1, que cuenta con una superficie de edificabilidad de 7.575 m2, se prevé la construcción de hasta 78 viviendas. El valor estimado del contrato se fija en 377.946 euros, sin incluir el IVA.

Por su parte, en la parcela 2.4.2 de la actuación, de 7.131 m2 de superficie edificable y donde se proyecta la edificación de 68 viviendas. El valor estimado del contrato se cifra en 359.714 euros, sin incluir IVA.

Entre las propuestas se valorará la incorporación de técnicas bioclimáticas, y/o implementación de nuevas tecnologías a la edificación, la incorporación de medidas para la reducción del consumo de agua, la selección de materiales y de los sistemas constructivos, estructurales y de instalaciones de cara a la optimización de costes durante las fases de ejecución, uso, mantenimiento y conservación, fomentando la reutilización y la minimización de residuos.

REGIMIENTO DE ARTILLERÍA

Regimiento de Artillería es una de las actuaciones que forman parte del Plan de Vivienda Asequible impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que permitirán el desarrollo de vivienda asequible a lo largo de todo el país.

Estas viviendas serán asequibles y protegidas para siempre pasando a formar parte del parque estatal de vivienda asequible. Un parque gestionado por la entidad estatal de vivienda CASA 47, que actuará en el ciclo residencial completo desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía.