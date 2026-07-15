La Guardia Civil desarticula una organización criminal especializada en robos de bares de Sevilla y Córdoba

Imagen de una detención realizada por la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por su presunta implicación en múltiples delitos de robo con fuerza en establecimientos hosteleros, en una operación en la que se ha dado por desarticulada una organización criminal itinerante que se dedicaba a la sustracción de la recaudación de máquinas recreativas y expendedoras de tabaco en las provincias de Sevilla y Córdoba.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, los autores empleaban herramientas, entre ellas radiales, con la finalidad de seccionar las rejas de protección de los locales, llegando a realizar diversos asaltos en distintas localidades durante una sola noche mediante un vehículo de rápida huida el cual ha sido intervenido en las actuaciones.

Hasta el momento, la investigación ha permitido constatar la actividad delictiva de esta red en las localidades sevillanas de Benacazón, Sanlúcar la Mayor, Olivares, La Puebla del Río, Alcalá del Río, Mairena del Alcor, y Herrera, así como en el municipio cordobés de Puente Genil.

De esta manera, gracias a los indicios recopilados y la colaboración ciudadana con declaraciones de testigos, se ha identificado a la totalidad del grupo, que tras ser puestos a disposición judicial, dos de ellos han ingresado en prisión comunicada y sin fianza, entre ellos el líder de la organización.

Asimismo, el desmantelamiento de la estructura delictiva ha sido fruto de un dispositivo coordinado de las diferentes localidades afectadas, gracias a la investigación del grupo de investigación de la Compañía de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor.

De igual manera, han colaborado el Área de Investigación del Puesto Principal de Puente Genil (Córdoba), Puesto de la Guardia Civil de Alcalá del Río, Equipo Territorial de Policía Judicial de Sanlúcar La Mayor, unidades de Policía Nacional y Policía Local de Sevilla, así como Policías Locales de Sanlúcar La Mayor y Castilleja de la Cuesta.