La Guardia Civil recupera una gran cantidad de objetos procedentes de robos en Lebrija (Sevilla)

Imagen de un agente de la Guardia Civil ante la comisaría de Lebrija (Sevilla). - GUARDIA CIVIL

LEBRIJA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha esclarecido seis delitos contra el patrimonio al intervenir en el interior de un establecimiento en la localidad de Lebrija (Sevilla) una enorme cantidad de objetos, sin poder constatar el origen lícito de los mismos, lo que les ha hecho sospechar que presuntamente se encuentran sustraídos.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota, la investigación tuvo inicio tras percatarse los agentes de las extrañas maniobras realizadas por el conductor de una motocicleta, circunstancia que llevó a los guardias civiles a la rápida interceptación del vehículo y a la identificación de los ocupantes. Las incoherencias de sus manifestaciones y la actitud mostrada hizo sospechar a los agentes que pudieran estar ocultando alguna actividad ilícita.

Asímismo, el operativo constató que estas personas procedían de un establecimiento hostelero de la localidad que por mandato judicial debería haber cesado su actividad profesional. Como consecuencia de estos hechos y con la colaboración de la Policía Local del municipio, se procedió a realizar una inspección de dicho establecimiento.

En dicha inspección se identificó al propietario del mismo, que se encontraba en su interior junto con otras personas, manteniendo la actividad hostelera de manera fraudulenta. Durante el registro los investigadores han localizado ocultos en un almacén una enorme cantidad de objetos sin poder certificar el identificado el origen de los mismos, lo que hizo sospechar a la benemérita que pudiera ser constitutivo de un presunto delito de receptación.

De esta manera, la principal línea de investigación apunta a que objetos sustraídos en hechos delictivos ocurridos en la demarcación de Lebrija pudieran estar siendo almacenados en dicho establecimiento, a cambio de una cantidad monetaria y posteriormente vendidos de forma ilícita a terceras personas.

De forma paralela, la Guardia Civil ha intervenido en el interior del establecimiento una caja de caudales con la cantidad de 885 euros en efectivo y anotaciones que están siendo analizadas por los investigadores.

Las actuaciones, llevadas a cabo por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Lebrija, han permitido esclarecer de forma inmediata seis delitos contra el patrimonio ocurridos en la localidad, manteniéndose a día de hoy abierta la investigación para esclarecer e identificar el origen del resto de objetos intervenidos.

La operación ha finalizado con la investigación del propietario del establecimiento siendo puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente, como presunto autor de un Delito de receptación.

Entre los objetos que se encuentran en dependencias oficiales de la Guardia Civil existen una gran cantidad de DNIs, permisos de conducir, un pasaporte, televisores, bolsos, carteras, monitores de ordenador, videoconsolas, maquinaria de gimnasia, maquinaria agrícola y material de obra, entre otros objetos.

Desde la Guardia Civil se solicita la colaboración ciudadana, informando a aquellas personas que hayan sido víctimas de algún hecho delictivo de robo en la localidad de Lebrija y poblaciones cercanas, pueden identificar esos objetos sustraídos que se encuentran bajo custodia de la Guardia Civil en el Puesto Principal de Lebrija, para ser entregados a sus legítimos propietarios.