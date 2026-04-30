La Guardia Civil rescata a dos cachorros de zorro atrapados en un paso canadiense en Constantina (Sevilla)

Un agente de la Guardia Civil, con uno de los dos cachorros de zorro rescatados tras quedar atrapado en un paso canadiense. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, tras recibir un aviso por parte de unos senderistas que transitaban por una vía pecuaria en el término municipal de Constantina (Sevilla), ha rescatado a dos cahorros de zorro.

La patrulla de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Cazalla de la Sierra, desplazada a la zona, donde ya se encontraba a Policía Local de Constantina, ha procedido al rescate de los dos cachorros de zorro, de entre uno y dos meses de edad, atrapados en el interior de un paso canadiense --estructura metálicas diseñadas para impedir que el ganado cruce de una zona a otra sin necesidad de colocar puertas--, tal como detalla en una nota de prensa.

La infraestructura contaba con una profundidad de 1,5 metros, lo que impedía el ascenso de los animales a la superficie por sus propios medios. La intervención se ha desarrollado con "extrema cautela" debido a la profundidad del foso y al "comportamiento asustadizo de los ejemplares".

Para ello, los efectivos han empleado un lazo con pértiga para asegurar a los cachorros, logrando así su extracción sin que sufrieran daños físicos tras numerosos intentos condicionados por la orografía del foso.

Tras el examen externo de los cachorros, se ha confirmado que no presentaban cuadros de deshidratación o inanición. La actuación concluyó con la liberación de los animales en una zona segura próxima al lugar del hallazgo. Esta medida se adoptó para favorecer el reagrupamiento con su progenitora.