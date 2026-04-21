Habilitada una segunda función de 'Alcalá Suena a Carnaval' tras el "rotundo éxito" de Bizcocho y El Patriota

Cartel de la segunda función de 'Alcalá Suena a Carnaval'. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

La delegación de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha valorado como "rotundo" el "éxito" de la convocatoria de 'Alcalá Suena a Carnaval', cuyas entradas para las actuaciones de la chirigota del Bizcocho 'Ssshhh', ganadora del primer premio del COAC 2026, y la comparsa El Patriota se han agotado en menos de 48 horas desde su puesta a la venta, reflejando la "enorme demanda e interés del público por este evento". Por ello, desde Cultura se ha habilitado una segunda función, cuyas entradas se encuentran disponibles para su adquisición.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el delegado de Cultura del Ayuntamiento, Christopher Rivas, ha enfatizado el trabajo logístico desarrollado para que el espectáculo se lleve a cabo y ha agradecido la "extraordinaria respuesta" de la ciudadanía, así como la predisposición y colaboración de ambas agrupaciones para hacer posible esta nueva fecha tras el aplazamiento.

"Esta alta demanda demuestra, no solo la enorme afición alcalareña al carnaval, sino también que Alcalá se sitúa como la capital cultural del carnaval sevillano", ha agregado Rivas.

En suma, el espectáculo se celebrará el próximo 21 de mayo en el interior del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra a las 19,00 y a las 21,30 horas. De esta forma, las entradas para la función de las 19,00 horas se pueden adquirir en 'entradas.alcaladeguadaira.es'