El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla asegura que la atención a las mujeres embarazadas está "plenamente garantizada"

Archivo - Imagen de archivo del Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla. - HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO - Archivo

SEVILLA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío ha precisado en declaraciones a Europa Press que, ante la petición del sindicato provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de reforzar las plantillas del Hospital de la Mujer "tras el amparo" del Defensor del Pueblo, la atención a la mujer embarazada está "plenamente garantizada en todo momento".

Asimismo, el hospital ha concretado que dispone de "profesionales suficientes" de Obstetricia y Ginecología, así como de Anestesia y Reanimación, "con cobertura presencial de guardia las 24 horas, los 365 días del año".

En contexto, el sindicato ha apostillado en un comunicado emitido el pasado viernes 30 que la queja registrada el pasado mes de junio debido a la reducción de personal de guardia en los servicios de anestesia y ginecología del mencionado centro hospitalarios en fines de semana y festivos "ha sido ratificada por la institución".

Por contra, el Hospital Virgen del Rocío ha indicado que, a comienzos de año, la dirección adoptó una reorganización de recursos basada en un análisis objetivo de la actividad asistencial, que refleja "un descenso sostenido de los partos en los últimos 20 años", con una reducción cercana al 50 por ciento respecto a 2005, "mientras que la plantilla se ha mantenido estable".

En cambio, CCOO ha señalado la necesidad de "dimensionar adecuadamente" los recursos humanos a disposición en el citado centro sanitario "para preservar los derechos de las personas trabajadoras y usuarias".

No obstante, el Hospital Virgen del Rocío ha apostillado que esta menor actividad, unida a la inexistencia de cirugía programada nocturna y en fines de semana, "avala la adecuación de los recursos actuales". Además, han agregado que los propios jefes de servicio del hospital "avalaron esta decisión", una reorganización que, según han aclarado, permite "reforzar la actividad quirúrgica en patologías con creciente incidencia".

En suma, el hospital ha añadido que en todo caso "colaborará con el Defensor del Pueblo Andaluz y facilitará toda la información que le sea requerida en tiempo y forma".