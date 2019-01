Huelga indefinida a partir de enero en una empresa de Castilblanco cuya plantilla no cobra "desde septiembre"

Publicado 28/12/2018 20:23:23 CET

La unión provincial de CCOO-Sevilla ha informado este viernes de que la plantilla de la empresa Fritecsur, ubicada en el polígono Cruz Alta de Castilblanco de los Arroyos y dedicada a la fabricación de mobiliario de acero inoxidable con refrigeración, se ha declarado en huelga a partir del 1 de enero porque los trabajadores llevan "desde septiembre" sin percibir ingresos.

Según CCOO, la empresa "lleva dos años retrasando el pago de los salarios, situación que se ha visto agravada en el último año", toda vez que a día de hoy "adeuda cuatro meses de salarios a sus trabajadores, que no saben con certeza cuándo van a volver a cobrar".

Ante esta situación, la plantilla ha decidido convocar una huelga indefinida a partir del 1 de enero de 2019, porque "quieren trabajar, pero también quieren cobrar el salario por el trabajo que realizan".

No obstante, la empresa y los representantes de la plantilla prevén celebrar una nueva reunión ante el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) el próximo 2 de enero, con la esperanza de poder alcanzar un acuerdo que ayude a sostener esta situación. En esta reunión los trabajadores acudirán acompañados por el delegado de personal de la empresa, afiliado a CCOO.

El Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla reclama así "una rápida solución a esta situación en la que se encuentran estas personas que, al seguir empleados en la empresa, no pueden ni tan siquiera acceder a las prestaciones por desempleo. Al no ser despedidas por la empresa, si dejan el trabajo, no tendrían derecho a desempleo".