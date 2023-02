El II encuentro Back to the Roots refuerza este sábado los lazos entre la comunidad africana y la ciudad de Sevilla

Imagen de la anterior edición del festival Back to the Roots

Imagen de la anterior edición del festival Back to the Roots - MARÍA IGLESIAS

Desde las 11 horas el Espacio Santa Clara acogerá música en directo, charlas y un debate para "visibilizar" al colectivo africano



SEVILLA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Santa Clara, en el entorno de la Alameda de Hércules de Sevilla, acoge este sábado, de 11 a 22 horas y entrada gratuita, la II edición del encuentro Back to the Roots, impulsado por el cantante senegalés Birane Wane, del grupo One Pac & Fellows y líder en España del movimiento social Y'en a marre de Senegal; al objeto de estrechar lazos y poner en valor la creatividad, propuestas e iniciativas de personas africanas y afrodescendientes en la sociedad sevillana y andaluza.

"El objetivo es juntar las iniciativas, reunir a los actores, al talento afro y de afrodescendientes de los ámbitos más diversos: político, económico, cultural o educativo, para plantear a la ciudad de Sevilla nuestra propuesta para cambiar la dinámica de relación y visibilizar lo mucho que podemos aportar y ya aportamos", explica Birane Wane.

El evento contará con información de la II edición del festival Back to the Roots Senegal, que se celebrará en Saint Louis y Dakar el próximo mes de mayo, con testimonios de sevillanos que participaron en la anterior edición; así como una mesa de debate con el analista de Relaciones Internacionales y activista de derechos humanos Sani Ladan, el abogado experto en migración Max Adam, la psicóloga especialista en atención a migrantes y activista pro derechos en el Rif Saloua El Omari y la antropóloga y técnica de acogida de personas refugiadas Ana Valero.

También se celebrará una sesión de cine con Bernard Yaméogo, realizador y productor de Burkina Faso; un taller de danza afroguineana; conciertos de One Pac & Fellows y Dumbata Poweclass Collective; una sesión "afrobeat" de Miss Underground, proyecciones Sofar Sounds de ciudades africanas, expositores de asociaciones, exposiciones y actividades infantiles, entre otros aspectos.