Incautados 2.000 kilos de picadura tabaco tras desarticular una organización criminal de contrabando en Sevilla

La operación 'Olivense-tavasco' de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en Sanlúcar La Mayor (Sevilla) - GUARDIA CIVIL

SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

La Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del Puerto de Sevilla (Udaiff) de manera conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de Agencia Tributaria han desarrollado la operación 'Olivense-tavasco', que ha dado como resultado la desarticulación de una organización criminal asentada en la localidad de Sanlúcar La Mayor (Sevilla)

La investigación se ha iniciado a raíz de la explotación el pasado mes de septiembre de 2025 de la 'operación Picaito' que se saldó con la detención de cuatro personas y la investigación de otras tres, siendo desmantelada una fábrica de picado de tabaco con la aprehensión de más de 2.000 kilos de tabaco y 47.200 cigarrillos.

Según ha indicado la Guardia Civil en una nota, con la investigación se crea un equipo de trabajo conjunto entre Guardia Civil y Agencia Tributaria para el análisis de la información obtenida, detectando el pasado mes de noviembre una partida de paquetería conteniendo en su interior gran cantidad de picadura de tabaco y con destino diferentes puntos de la geografía nacional.

Estas incautaciones levantaron entre los investigadores las sospechas que dicha actividad ilícita pudiera estar vinculada con alguno de los miembros relacionados con la organización ya desarticulada.

A raíz de estos hechos, se inicia la operación 'Olivense-tavasco' conjuntamente entre Guardia Civil y Agencia Tributaria. Tras establecer distintos dispositivos de vigilancia y análisis de inteligencia, constataron que esta nueva rama de la organización se encontraba más activa que en la fase anterior, adoptando unas rigurosas medidas de seguridad para tratar de no ser detectados, no siendo impedimento para la total identificación de todos los integrantes, modus operandi y lugar utilizado como centro logístico de la organización.

Reunidos todos los indicios y pruebas, se decretó por parte de la Autoridad Judicial la entrada y registro de una fábrica ubicada en la localidad sevillana de Sanlúcar La Mayor, siendo aprehendido en su interior 1.750 kilogramos de picadura de tabaco preparada para su distribución, además de 133 kilogramos de "scrab", todo ello con un valor de mercado aproximadamente superior a los 300.000 euros.

Durante el proceso de entubado de los cigarrillos, las organizaciones mezclaban la picadura de tabaco con 'scrap', catalogado como desperdicios de la propia manipulación de la hoja de tabaco que contienen generalmente impurezas o cuerpos extraños, como polvo, desechos de vegetales, incluso filamentos de materia textil.

Paralelamente, los investigadores constataron las condiciones de alta insalubridad en las que los integrantes de la organización picaban y envasaban el tabaco sin establecer ningún control sanitario, encontrando durante el registro la presencia de multitud de roedores y excrementos de canidos por la propia fábrica donde realizaban las operaciones.

La investigación finaliza con la detención de 4 personas y la investigación de otra, siendo puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente como presuntos autores de un Delito de contrabando de tabaco ilícito.

La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras Udaiff de la Guardia Civil del Puerto de Sevilla, la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera, y con la participación de la Unidad de Seguridad Ciudadana Usecic de la Comandancia de Sevilla.