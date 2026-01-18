Tráfico normalizado tras incidencia eléctrica en calle Arfe de Sevilla que provocó corte en el suministro

Imagen publicada en X (antes Twitter) de la incidencia eléctrica en la calle Arfe.- EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia eléctrica registrada en la noche del sábado en un registro en la acera, a la altura del número 24 de la calle Arfe en el barrio céntrico del Arenal provoca el corte en el suministro eléctrico en algunos inmuebles cercanos.

Tal y como ha informado el Consistorio local a través del perfil de la red social X (antes Twitter) de Emergencias Sevilla, los técnicos han trabajado en el lugar y tendrán que realizar obras de urgencia para solventar esta incidencia.

Asimismo, la Administración local ha precisado que el tráfico está normalizado en la calle tras efectuarse desvíos en el tráfico para tratar de solucionar la avería.