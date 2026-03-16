Inserta empleo imparte en Sevilla un curso para 15 personas con discapacidad de actividades auxiliares de almacén

Archivo - Una persona desempeña una labor en un almacén en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ - Archivo

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha anunciado este lunes que ha comenzado en Sevilla un curso de actividades auxiliares de almacén al que asisten 15 alumnos con discapacidad.

Según ha informado Inserta Empleo en una nota, esta acción formativa de 215 horas lectivas se impartirá hasta el próximo 7 de mayo y está dividida en módulos de manipulación de cargas con carretillas elevadoras; operaciones auxiliares de almacenaje; preparación de pedidos y prácticas.

El objetivo es proporcionar a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan un "rendimiento competitivo en el mercado de trabajo" y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales "para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social".