La investigación del atropello a un menor en Triana en Sevilla apunta a un "desgraciado accidente" tras un tropiezo

Policías locales de Sevilla en el lugar del atropello a un menor de nueve años - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha indicado este lunes que las primeras investigaciones en torno al fallecimiento de un menor de 9 años tras ser atropellado por un vehículo este pasado viernes en el barrio de Triana apuntan a un "desgraciado accidente" que se habría producido tras tropezar este joven con el lateral de un coche que en ese momento se encontraba circulando y, posteriormente, caer hacia atrás e impactar sobre un bordillo.

"Parece que el conductor no tuvo culpa. El atropello sucedió porque el niño se tropezó con el lateral del coche y, con mala fortuna, cayó sobre un bordillo", ha relatado Sanz en declaraciones a medios de comunicación.

Además, ha insistido en la necesidad de mantener cierta "prudencia", dado que la investigación que rodea a las circunstancias del episodio y fue iniciada por la Policía Local continúa abierta. El regidor ha querido, finalmente, trasladar su pésame a la familia.

Por otro lado, fuentes cercanas al caso han expresado a Europa Press que el conductor, aunque paró su marcha en un primer instante al ser consciente de la situación, abandonó posteriormente el lugar del siniestro, dado que se sintió "amenazado" por los allí presentes.

En contexto, el chico, que se encontraba gravemente hospitalizado en el Virgen del Rocío de Sevilla, ha fallecido durante la presente jornada. Los servicios sanitarios tuvieron que practicar al menor maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar del suceso, que se produjo en torno a las 20,45 horas, en la calle Lucas Cortés.