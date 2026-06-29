Investigadoras de la Universidad de Sevilla descubren cómo potenciar la protección de la piel frente al sol

Archivo - Desarrollan nuevos compuestos naturales con alto potencial fotoprotector frente a la radiación solar - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación Farmacología Molecular y Aplicada (Farmolap, CTS-658), del Departamento de Farmacología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla, ha logrado un importante avance en el diseño de ingredientes cosméticos sostenibles. Tras haber demostrado las propiedades fotoprotectoras de dos nuevos compuestos derivados del flavonoide morina (la oxima de morina y la semicarbazona de morina), el equipo ha publicado un nuevo estudio en la revista científica Antioxidants en el que revelan que su eficacia se potencia al combinarse con la fucoxantina, un carotenoide extraído de las algas pardas marinas.

El estudio, realizado en colaboración con el investigador Mario Gómez Hurtado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México), evalúa el uso conjunto de estos compuestos en un modelo de queratinocitos humanos, es decir, las células de la capa más externa de la piel, expuestos a radiación ultravioleta B (UVB), es decir, uno de los tipos de radiación emitida por el sol, detalla la US en un comunicado.

Los resultados obtenidos demuestran que las mezclas de compuestos fenólicos y carotenoides proporcionan una fotoprotección significativamente mayor que la de los compuestos administrados de manera individual. Entre los hallazgos, la combinación de la fucoxantina con la semicarbazona de morina ha destacado como la formulación más potente y prometedora debido a su mayor efecto antioxidante, antiinflamatorio y antienvejecimiento.

"Este hallazgo ratifica el enorme valor que tiene la combinación de compuestos terrestres y marinos para potenciar la acción fotoprotectora. Al unirse con la fucoxantina, los derivados no solo neutralizan los radicales libres de forma mucho más eficaz, sino que activan las defensas naturales de la propia piel, contrarrestando el daño celular y la inflamación de raíz", explica la profesora Elena Talero, investigadora principal del estudio.

Esta innovación científica responde, además, a una necesidad medioambiental urgente. Muchos de los filtros orgánicos e inorgánicos utilizados masivamente en las cremas solares comerciales están siendo prohibidos o regulados estrictamente en diversos países debido a su alta toxicidad para el medio marino, siendo los principales responsables del blanqueamiento de los arrecifes de coral.

"Con el uso de la fucoxantina junto a los derivados de morina avanzamos firmemente hacia la cosmética ecológica ('ecofriendly'). Estamos uniendo ingredientes biodegradables de origen vegetal y marino que absorben la luz ultravioleta sin generar residuos tóxicos, lo que significa que podemos protegernos eficazmente del sol sin perjudicar la vida marina ni contaminar las aguas", destaca la investigadora y coautora Sara García-Gil.

FORMULACIÓN EN MODELOS DE PIEL ARTIFICIAL

Tras comprobar la eficacia de estas combinaciones de ingredientes en cultivos celulares expuestos a UVB, el grupo de investigación de la Universidad de Sevilla continúa trabajando en el escalado de sus ensayos.

Los esfuerzos actuales se centran en la incorporación de estos compuestos en fórmulas tópicas aplicadas sobre modelos de piel artificial en 3D, un paso definitivo para corroborar que no generan ningún tipo de irritación cutánea y asegurar su viabilidad comercial.

El objetivo final es el desarrollo de un producto dermocosmético altamente competitivo que combine estas moléculas naturales con filtros solares autorizados, ofreciendo una protección solar superior, saludable y sostenible con el planeta.