Investigados dos hombres por el robo de varias motocicletas en las provincias de Sevilla y Cádiz

Investigación del robo de varias motocicletas en las provincia de Sevilla y Cádiz. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido a la investigación este jueves de dos hombres como presuntos autores de delitos de hurto y uso de vehículos a motor, quienes operaban de manera itinerante sustrayendo ciclomotores y motocicletas en distintas localidades de Cádiz y Sevilla.

El operativo se ha iniciado tras tener conocimiento la Guardia Civil de posibles actividades ilícitas relacionadas con la sustracción de este tipo de vehículos. El trabajo de los agentes del Puesto Principal de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) ha permitido la identificación de los presuntos responsables y la localización de un inmueble en el término municipal de Utrera destinado al ocultamiento y manipulación de los bienes sustraídos.

Según una nota del Instituto Armado, se han recuperado cuatro vehículos, una motocicleta y tres ciclomotores, sustraídos en Valencina de la Concepción, Utrera y Sanlúcar de Barrameda, un chasis y diversas placas de matrícula, existiendo indicios fundados de que en dicho lugar se habrían manipulado más de diez vehículos de esta categoría.

En cuanto al modus operandi, los investigados utilizaban una furgoneta para realizar batidas y seleccionar sus objetivos. Tras elegir el ciclomotor o motocicleta, procedían a cargarlo a pulso en el interior del vehículo de transporte para trasladarlo inmediatamente a un lugar seguro. Una vez allí, se realizaba el despiece sistemático para la venta de motores y componentes de valor en el mercado ilícito, alterando o destruyendo aquellos elementos que no eran comercializados para dificultar las labores de identificación.

La Guardia Civil ha señalado que parte del material recuperado corresponde a sustracciones perpetradas en el término municipal de Sanlúcar de Barrameda, por lo que se ha establecido una línea de colaboración con la Policía Nacional de dicha localidad.

La actuación ha finalizado con el esclarecimiento de los hechos delictivos y la puesta a disposición judicial de los dos investigados, logrando así la desactivación de un punto activo de recepción y desguace de vehículos sustraídos.