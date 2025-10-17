Ismael Sánchez (IU) reclama el soterramiento de la línea 3 del metro de Sevilla a su paso por Bellavista

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha pedido a la Junta de Andalucía que revise el trazado de la Línea 3 del Metro a su paso por el barrio de Bellavista. Exige que el nuevo estudio contemple el soterramiento del trazado entre la glorieta de los Presos de los Merinales y el Hospital de Valme.

En una atención a medios, Sánchez ha señalado que "la propuesta de construir el metro en superficie es un grave error urbanístico, social y medioambiental que rompería la cohesión del barrio, generaría más tráfico y contaminación y afectaría a la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Bellavista".

Sánchez ha recordado que Bellavista "ya sufrió en el pasado una división física y social con la antigua Nacional IV, y costó años de esfuerzo y reivindicación superar esa barrera con la creación del bulevar". Además señala que el paso del metro en superficie "comprometería el tráfico de ambulancias y vehículos de emergencia, además de reducir carriles o eliminar plazas de aparcamiento, generando atascos y empeorando la movilidad"

El concejal califica de "desigual" el trato del gobierno andaluz hacia los vecinos de Bellavista en comparación con otras barrios de Sevilla que cuentan con metro. "En zonas como Montequinto o Pino Montano el metro discurre soterrado; no hay ninguna razón para que en Bellavista no se apliquen las mismas condiciones y se garantice la misma calidad de infraestructuras", ha subrayado.

Esta petición se suma a la realizada por la Plataforma de Asociación de Bellavista por un Metro Digno. En una nota de prensa, la entidad denuncia que un metro en superficie "generaría una barrera urbana que dividiría físicamente Bellavista, dificultaría la circulación en una avenida ya saturada y podría comprometer el acceso al Hospital de Valme para ambulancias y vehículos de emergencia".