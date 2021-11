Itálica no acoge ya bodas por ser "prácticamente incompatible con la visita al monumento", según Patricia del Pozo

SEVILLA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo (PP), ha defendido en el Parlamento de Andalucía que el conjunto arqueológico de Itálica, enclavado en Santiponce (Sevilla) y que guarda las ruinas de la antigua ciudad cuna de los emperadores romanos Trajano y Adriano, no acoge bodas como lo hacía años atrás "porque en algunos casos ya era casi prácticamente incompatible con la visita al monumento".

En concreto, durante una reciente sesión de la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico del Parlamento de Andalucía, el diputado autonómico del PSOE Javier Fernández preguntaba por la "limitación" de actividades en los enclaves del conjunto arqueológico de Itálica y del monasterio fortificado de San Isidoro del Campo, avisando de que "siempre ha habido una unión entre el pueblo de Santiponce y estos enclaves para poder celebrar también en el ámbito cultural diferentes actividades que se organizaban desde el mismo municipio, como la feria del libro, semanas culturales" o "bodas en Itálica, con todas las limitaciones que tiene que tener un patrimonio".

Pero en los últimos meses "se ha impedido la celebración" de actividades como las descritas, incluyendo "las bodas" en Itálica, lo que llevaba al diputado socialista a reclamar explicaciones a Del Pozo.

LO QUE DICE LA LEY

Al punto, la consejera esgrimía que la legislación estipula textualmente que "las instalaciones de los museos y colecciones museográficas podrán albergar actividades culturales externas a la programación de las propias instituciones en los espacios destinados a la exposición o custodia de bienes, sólo podrán realizarse actividades de singular relevancia cultural o institucional y, en todo caso, se procurará su celebración fuera del horario de visita pública y la no interferencia en el desarrollo con las restantes funciones del museo".

"Estamos autorizando todo aquello que se puede autorizar y que encaja perfectamente dentro del marco de la ley y aquello que no se puede autorizar, no. Lo que no se autoriza es porque realmente no es posible y se da una alternativa, simplemente", alegaba la consejera, agregando que Itálica dejó de acoger bodas "en 2016", aún durante la etapa del Gobierno socialista, "porque en algunos casos ya era casi prácticamente incompatible con la visita al monumento" y que en 2021, Itálica y el monasterio han acogido "un montón de actividades culturales" como el Festival de Danza Internacional

de Itálica, el encuentro entre el Ayuntamiento de Santiponce y el

Consulado de Rumanía, el Festival Flamenco Rufo de Santiponce, el Programa Anfitrión (de la propia Consejería), el IV Pregón de

la Semana Santa, la entrega de premios Unamuno o las conferencias del V foro permanente de la candidatura de Itálica al Patrimonio Mundial.

LA FERIA DEL LIBRO

Y tras reprocharle el diputado del PSOE que no ha sido autorizada la celebración de la Feria del Libro de la localidad o la semana cultural en los citados enclaves, la consejera ha alegado que la anterior edición de la feria del libro fue autorizada "porque no tenía ningún problema" pero "este año han pedido ocho carpas y 300 metros cuadrados", por lo que ante este "problema de compatibilidad" se está trabajando en "una alternativa".