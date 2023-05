IU de Alcalá (Sevilla) acusa a Valero de "provocación" al apoyar la "sopa de siglas" local ajena a la formación

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 2 May. (EUROPA PRRESS) -

La dirección de la asamblea de IU en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), que no concurre a las elecciones municipales del 28 de mayo después de que no prosperasen las conversaciones promovidas con Podemos e Iniciativa del Pueblo Andaluz para una candidatura conjunta y de que pesase un "acuerdo marco" entre las cúpulas de los partidos que impediría una lista de IU en solitario; ha acusado al coordinador regional de IU, Toni Valero, de protagonizar una "provocación" al apoyar la "sopa de siglas" que a su entender supone la confluencia alcalareña de izquierdas, ajena a IU.

En un comunicado, la dirección local de IU en Alcalá avisa de que Toni Valero es el responsable "de los peores resultados de IU en unas elecciones autonómicas", las últimas saldadas con una sola diputada andaluza para dicha coalición merced a los términos de la confluencia Por Andalucía, reprochándole que no haya dimitido por ello y señalando su visita este martes a la localidad alcalareña, cuya asamblea local de IU no acude a la cita electoral del 28M por los motivos expuestos y pese a su implantación histórica en este municipio, el tercero más poblado de la provincia de Sevilla con casi 76.000 habitantes.

La asamblea local de IU avisa que Valero está mostrando su "apoyo, en contra de la militancia de su organización y que paga su sueldo con las cuotas, a la confluencia de partido sin implantación local, algunos que no existían hace mes y medio en Alcalá", en alusión a la candidatura de Podemos-Iniciativa del Pueblo Andaluz-Los Verdes Andalucía (Con Andalucía).

IU no participó de dicha confluencia, recordémoslo, al no aceptar supuestas "imposiciones" y avisar su candidata, Nadia Ríos, de que para la citada lista conjunta afrontaba la presencia de personas en las que no podía "confiar" y que incluso no contarían con nexos con Alcalá, tras lo cual la federación de izquierdas acordó no concurrir a las elecciones, al pesar un "acuerdo marco" entre Podemos e IU que impediría una lista en solitario de IU.

Toni Valero, según la dirección alcalareña de IU, "no ha cumplido con lo que se dijo en Salar y en Sanlúcar de Barrameda, donde se reiteró la autonomía y libertad de las asambleas locales para elegir cómo presentarse a las municipales", toda vez que la asamblea local de Alcalá pretendía en un principio acudir en solitario.

Así, la asamblea local de Alcalá avisa de que Valero incurre en una "falta de respeto a IU Alcalá y de coherencia al apoyar una candidatura donde no esta su organización, aunque la sopa de siglas sirva para sumar sus votos en la Diputación, que es lo único que se busca en este momento, dinero, los más de 100,000 euros anuales y

liberados que se estaban recibiendo actualmente" en el ente provincial.

"Parece una provocación que busca que la asamblea local en grupo dimita, algo que no va a ocurrir, pues después de las elecciones, desde IU Alcalá vamos a exigir responsabilidades políticas a todos los responsables provinciales y andaluces, liberados algunos desde hace más de 20 años, incumpliendo claramente los estatutos de IU", aseveran, anunciando "un recurso a la Comisión de Garantías Estatutarias de IU, además de estudiar emprender acciones legales contra la organización por incumplimiento de los estatutos".