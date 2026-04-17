IU Sevilla critica la "gravísima censura" tras cancelarse la proyección de 'Salud No Responde': "Se emitirá sí o sí"

El portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez. - IU SEVILLA

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha calificado de "gravísima censura política" la decisión del Consistorio de revocar la autorización previamente concedida a Mareas Blancas para la proyección, el pasado jueves, del vídeo sobre la sanidad pública andaluza titulado 'Salud No Responde', prevista en el Centro Cívico Entreparques, en Pino Montano, así como en otro espacio del barrio de Bellavista, y ha asegurado además que "por más trabas, amenazas o resoluciones arbitrarias que se dicten, el documental se va a emitir sí o sí, porque defender la sanidad pública no puede convertirse en un delito".

Sánchez ha denunciado que se trata de "una vergüenza democrática impropia de una ciudad como Sevilla" y ha acusado al alcalde de actuar "de forma arbitraria y abusiva, excediéndose en sus competencias y utilizando la maquinaria municipal para silenciar una denuncia social sobre el deterioro de la sanidad pública andaluza".

Según la resolución dictada por el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, se anula la autorización previamente concedida para la proyección del documental 'Salud no responde' en el Centro Cívico Entreparques, alegando que dicha actividad vulneraría el artículo 50.2 de la LOREG, al considerar que su contenido supone una crítica política durante periodo electoral. La resolución municipal se apoya en un acuerdo previo de la Junta Electoral que afectaba a Mairena del Aljarafe y deja sin efecto la autorización concedida a la entidad organizadora.

Para Sánchez, "lo primero que debe quedar absolutamente claro es que el Ayuntamiento de Sevilla no tiene competencia para erigirse en censor político de actividades sociales, vecinales o culturales". En este sentido, ha subrayado que la función del Consistorio no es "interpretar ni aplicar de forma expansiva la normativa electoral para vetar actos promovidos por asociaciones o movimientos sociales", y ha acusado al gobierno de Sanz de "asumir un papel prohibitivo que no le corresponde y utilizarlo para amordazar la crítica social".

El concejal de IU ha recordado, además, que la proyección del documental en Pino Montano estaba impulsada por la Asociación EMarcha Sevilla de Pacientes con Esclerosis Múltiple, junto a otros colectivos, lo que, a su juicio, "agrava" la decisión municipal. "Hablamos de una actividad nacida del tejido social y vecinal, no de un mitin de partido. Pretender aplicar una supuesta neutralidad electoral a una asociación o a un movimiento ciudadano resulta sencillamente improcedente y profundamente autoritario", ha apostillado.

Sánchez ha considerado que estamos ante "una maniobra política del PP para impedir que la ciudadanía conozca y debata sobre la realidad de la sanidad pública andaluza". En su opinión, "el PP lleva meses incómodo con un documental que expone el deterioro del sistema sanitario público, las listas de espera, la falta de profesionales y el desmantelamiento progresivo de un servicio esencial. Y ahora pretende resolver esa incomodidad no con argumentos, sino con censura".

"Los tiempos de censura en este país ya terminaron", ha afirmado con rotundidad el portavoz municipal de IU, al tiempo que ha asegurado que desde su formació no van a aceptar que "en pleno siglo XXI un alcalde utilice las instituciones para prohibir la exhibición de un documental social". "Prohibir que vecinos puedan ver una obra que habla del servicio sanitario que reciben es censura, aquí y en cualquier sitio", ha abundado.

En este sentido, Sánchez ha advertido de que "lo que está en juego no es solo una proyección concreta, sino un principio democrático básico: el derecho de la ciudadanía a reunirse, expresarse y acceder libremente a contenidos de interés público". Por ello, ha señalado que esta actuación del Ayuntamiento constituye "un serio atentado contra las libertades de expresión y de reunión consagradas en la Constitución".

En este contexto, IU ha hecho un llamamiento a todos los partidos y fuerzas democráticas, así como a organizaciones sociales, sindicales y vecinales, para responder de manera conjunta ante "esta estrategia de censura y prohibición" y promover las acciones políticas, institucionales y jurídicas oportunas ante la Junta Electoral Central y los organismos competentes.

Finalmente, Sánchez ha advertido de que "por más trabas, amenazas o resoluciones arbitrarias que dicten, el documental se va a emitir sí o sí, porque defender la sanidad pública no puede convertirse en delito y porque ninguna censura del PP va a conseguir silenciar a los movimientos sociales ni a una ciudadanía que está harta del deterioro de sus derechos".