Jorge Paradela y el alcalde de Utrera (Sevilla) visitan la empresa Squadra Electric

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, junto al alcalde de Utrera (Sevilla), Francisco Jiménez, en las instalaciones de la empresa Squadra Electric - AYUNTAMIENTO DE UTRERA

UTRERA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha visitado junto al alcalde de Utrera (Sevilla), Francisco Jiménez, las instalaciones de la empresa Squadra Electric. Una compañía que cuenta con más de 30 años de experiencia y aproximadamente 100 trabajadores en el desarrollo y fabricación de todo tipo de piezas para sectores industriales y comerciales, "con un enfoque particular en la producción de componentes metálicos".

Según una nota remitida por el Ayuntamiento de la localidad, han asistido la delegada municipal de Empleo y Reactivación Económica, Isabel González Blanquero; miembros del equipo de gobierno; y el delegado territorial de Economía, Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía en Sevilla, Antonio Ramírez.

Durante el recorrido, los asistentes han podido conocer de primera mano el funcionamiento de la maquinaria especializada de la empresa, incluyendo equipos de corte por láser, maquinaria de corte combinado, punzonadoras, plegadoras y el tren de lacado, elementos fundamentales en sus procesos productivos.

La visita ha estado guiada por el propietario, Manuel Pintor, quien explicó los procesos de fabricación, las prestaciones de la maquinaria de última generación y la apuesta continua de la empresa por la innovación tecnológica.

Asimismo, ha destacado el proceso de crecimiento en el que se encuentra Squadra Electric, que está trasladando sus operaciones a nuevas instalaciones para ampliar su capacidad productiva y concentrar todas sus áreas de trabajo en un mismo recinto, "consolidando así su desarrollo y su contribución al tejido industrial de Utrera".