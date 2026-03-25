José Luis Sanz destaca la muestra dedicada al cartelista de la Semana Santa de Sevilla Antoine Cas en Fundación Cajasol

Sanz destaca la muestra dedicada a Antoine Cas en la Fundación Cajasol durante la visita realizada a la exposición. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado la exposición dedicada al pintor gaditano Antoine Cas en la sede de la Fundación Cajasol. Allí, el regidor ha destacado el valor de la muestra como "una oportunidad extraordinaria" para contemplar "el talento de un artista que ha sabido dialogar con el alma de Sevilla a través de su pintura".

Asimismo, Sanz ha agradecido la implicación de la Fundación Cajasol, así como del Consejo General de Hermandades y Cofradías, en la organización de esta exposición, al tiempo que ha subrayado su papel en la defensa y difusión de las tradiciones sevillanas, informa el Consistorio en una nota de prensa.

"Sevilla no se entiende sin el arte, y la pintura ha sido clave en la construcción de nuestra identidad colectiva, desde los grandes maestros del Barroco hasta los creadores contemporáneos", ha señalado el alcalde.

De igual manera, José Luis Sanz ha subrayado, especialmente, la obra de Cas como autor del cartel de la Semana Santa de Sevilla 2026, una pieza que ha calificado como "poderosa, intensa y llena de fuerza expresiva", con el protagonismo del Cristo de la Misericordia, obra del escultor Pedro Roldán.

En este sentido, el alcalde ha resaltado la capacidad del artista para "renovar la mirada sin romper nunca el vínculo con la tradición", una cualidad que considera esencial para el desarrollo cultural de la ciudad.

Finalmente, Sanz ha animado a todos los sevillanos y visitantes a acercarse a esta exposición, y ha destacado que "Sevilla no solo conserva su patrimonio, sino que lo sigue creando cada día".