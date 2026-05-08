Jóvenes de Alcalá (Sevilla) reivindican la paz con un festival de música, actividades y manifiesto por el Día de Europa

Alumnos de los institutos de Alcalá de Guadaíra celebrando el Día de Europa. - AYTO ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

Estudiantes de los institutos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) han conmemorado este viernes en la Casa de la Juventud el 9 de Mayo, Día de Europa, con un festival de música y actividades, además del izado de bandera y la lectura de un manifiesto en el que, un año más, se han reivindicado "los valores de la paz y el compromiso colectivo para todos los países que conforman la Unión Europea".

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, presente en el 'EuropaFest' alcalareño junto a integrantes del Gobierno municipal, ha destacado el papel de los jóvenes en la defensa de los valores y la diversidad de la Unión Europea.

"Venimos para participar en actividades que fomentan la conciencia europea, la colaboración institucional y el valor de la diversidad cultural", ha remarcado la regidora.

En ese sentido, la alcaldesa ha incidido en que la intención del evento ha sido "reforzar la identidad europea a nivel local" y "promover una celebración que fortalezca el vínculo entre Alcalá de Guadaíra y Europa".

La Casa de la Juventud ha acogido al respecto expositores y stands de diferentes países y culturas, música en directo a cargo de un grupo del IES Tierno Galván; talleres; un recorrido construido por los jóvenes del municipio, con experiencias interactivas de tradición, ciencia y sentidos en un espacio vivo creado por jóvenes para la ciudadanía.

El acto institucional de izado de bandera y lectura del manifiesto por Europa ha corrido a cargo de alumnos del IES Doña Leonor de Guzmán. En él, la alcaldesa ha subrayado la importancia de Europa en la mejora de la calidad de las vecinas de Alcalá, defendiendo que la UE ha sido "una pieza clave en el desarrollo de Alcalá y en su proyecto de ciudad gracias a los fondos europeos".

La 'EuropaFest', celebrada con motivo del 9 de Mayo en la Casa de la Juventud, ha contado con la colaboración de los institutos del municipio: Albero, Alguadaíra, Cristóbal de Monroy, Hienipa, Tierno Galván y Doña Leonor de Guzmán.