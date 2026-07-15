Juan Bueno sobre el acuerdo presupuestario con Vox en el Ayuntamiento de Sevilla: "estamos cumpliendo a rajatabla"

Archivo - Peláez y Rodríguez Galisteo con Juan Bueno - VOX - Archivo

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha asegurado que están cumpliendo "a rajatabla" el pacto presupuestario alcanzado con Vox, y ha adelantado que así se lo harán saber desde el ejecutivo local a la formación.

En respuesta a la petición realizada este pasado martes por parte de Vox para convocar "urgentemente" el Comité de Seguimiento previsto en el acuerdo presupuestario para analizar el nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos y revisar la evolución del pacto, Bueno ha tratado de tranquilizar al partido al que ha agradecido "hacer posible" los dos últimos presupuestos municipales.

De esta manera, Bueno ha recalcado que todo lo que firmaron "y está reflejado en el acuerdo", se está cumpliendo "permanentemente". Del mismo modo, ha sostenido que "no existe ningún problema y ellos lo saben". "Este grupo de gobierno cuando firma algo, lo firma para cumplirlo", ha añadido.