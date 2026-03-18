Este jueves comienzan las obras de reparación en el CEIP Altos Colegios Macarena de Sevilla

Exterior del CEIP Altos Colegios Macarena en Sevilla - EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla va a iniciar este jueves los trabajos de reparación en el gimnasio del CEIP Altos Colegios Macarena de la ciudad tras "contar con la maquinaria específica".

Así lo han confirmado fuentes municipales que señalaron este lunes que "tras los estudios técnicos", desde el Consistorio se "ha programado la intervención necesaria" que han calificado como "compleja" al ser un edificio de 1864 "con muros de carga de ladrillo y sistemas constructivos propios de la época".

Una actuación que "seguirá las indicaciones de la Oficina Técnica municipal, basadas en la diagnosis elaborada por la empresa especializada Elabora".

El AMPA del centro señalaba a esta agencia la existencia de grietas en algunas aulas y el cierre del gimnasio desde noviembre ante el peligro por las fisuras en el techo por decisión de los bomberos.

La presidenta del AMPA, Belén Ortega, ha indicado que el cierre del gimnasio ha supuesto problemas en la coordinación y organización de la actividad del centro, en especial, "durante los días de lluvia en los que sirve de espacio de desahogo para los niños", sumándose al "riesgo para la seguridad".

Los padres han convocado una movilización el próximo martes 24 de marzo ante la "inacción" del Consistorio por el retraso en el inicio de las obras.

Por su parte, fuentes municipales han señalado a esta agencia "que en ningún momento ha existido dejación de funciones por parte del Ayuntamiento". Asimismo, han señalado que "ni desde el área de Edificios Municipales ni desde el Departamento de Mantenimiento" se ha procedido a la clausura del gimnasio.

Junto a la clausura del gimnasio por las fisuras, el AMPA del centro ha señalado grietas en varias aulas del edificio, provocando en algunas de ellas el acordonamiento de ciertas zonas ante "el peligro", en concreto en una clase de para niños de cuatro años.

Sobre estas grietas en las aulas, fuentes municipales han confirmado que "han sido objeto de estudio técnico" y se han colocado sistemas para "comprobar si están activas o permanecen estables".

Asimismo, los técnicos han indicado que las grietas detectadas "no son recientes, estimándose que podrían existir desde hace al menos cinco años".

Al respecto, el AMPA ha asegurado que la respuesta del Ayuntamiento "no es protección para la seguridad de las personas". "¿En serio descubren este dato y no se dan prisa en arreglar esa grieta? Una grieta que lleva extendiéndose más de 5 años en una clase a la que asisten 25 niños de 4 años", han señalado en un comunicado.