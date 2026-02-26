A juicio en Sevilla este viernes tres varones acusados de una presunta violación grupal a una menor de edad en Écija

Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto enjuiciar este viernes, 27 de febrero, a tres varones acusados de presuntamente haber agredido sexualmente a una menor de edad de la localidad sevillana de Écija en abril de 2024. Cada uno de ellos enfrenta una petición fiscal de catorce años de prisión por cada delito de violación que se les atribuye, según han confirmado fuentes del Ministerio Público.

La madre y la tía de la víctima de los hechos manifestaban ya entonces que la menor "había salido con una amiga" para pasar la noche en una discoteca, donde finalmente "se quedó con unos amigos" diferentes, porque su acompañante inicial se había marchado.

Al salir de la discoteca, según el relato de estas familiares, "como llovía mucho", la menor y uno de sus amigos subieron a un vehículo en el que había dos plazas libres, para regresar a sus respectivos hogares; tras lo cual la chica, durante el trayecto, "se durmió" y "cuando despertó la estaban violando" tres varones mayores de edad de nacionalidad ecuatoriana, según la familia, en una suerte de "descampado" al que habría llegado el coche en el que viajaba, con destino al núcleo urbano de Écija.

Al respecto, las familiares indicaban que estarían pendientes las "pruebas" correspondientes a la posibilidad de que a la menor hubiese sido objeto de una administración de alguna sustancia estupefaciente por parte de terceros. "Yo estoy en que la han drogado", manifestaba su tía.