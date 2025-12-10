La Junta destina 70.000 euros a reparar de emergencia la climatización del Bellas Artes de Sevilla

Fachada del Museo de Bellas Artes de Sevilla, en una foto de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado razón de la contratación por parte de la Consejería de Cultura y Deporte por la vía de emergencia de la reparación del sistema de control electrónico de la climatización del Museo de Bellas Artes de Sevilla por un importe total de 69.255 euros.

Como consecuencia de la situación de emergencia climática producida el 29 de octubre de 2025, concretamente por la caída de un rayo en una zona cercana al edifico de la pinacoteca sevillana, se produjeron daños en el control electrónico de dicha instalación de climatización, explica la Junta en una nota de prensa.

Tras los hechos, dado que el museo conserva obras de un alto valor patrimonial y su elevado número de usuarios, "resultaba prioritario adoptar las medidas para revertir esta situación a la mayor brevedad posible" mediante la contratación urgente de los suministros para restablecer el correcto funcionamiento automatizado de la instalación.

Dicha actuación se produjo, recuperando progresivamente el control automático y, desde el 3 de diciembre de 2025, la instalación "funciona correctamente" garantizando el cumplimiento de los objetivos de salvaguarda de esta institución museística andaluza de manera ágil y eficaz.

Durante el periodo de reparación, el control climático de las salas afectadas se realizó manualmente con toma de registros periódicas por parte de los técnicos del museo y la actuación del personal del mantenimiento, desempeño que garantizó la perfecta conservación de los bienes.