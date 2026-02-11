La Junta exige saber "qué ha pasado" con los túneles de la SE-40 de Sevilla tras la condena a pagar otros 57 millones

Archivo - Recreación del puente de la SE-40 - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha exigido este miércoles al Gobierno saber "qué ha pasado" con el proyecto fallido de los túneles de la SE-40 para unir Dos Hermanas con Coria tras la condena al Ejecutivo central a pagar otros 57 millones de euros a las empresas adjudicatarias de dichos túneles. "Ya está bien", ha sentenciado.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, la consejera ha lamentado las decisiones "caprichosas" de los gobiernos socialistas en relación con la SE-40. "En muchas ocasiones hemos denunciado lo que estaba ocurriendo y hemos denunciado que esto podría suceder: sobrecostes con obras no ejecutadas, que además no es una novedad en los gobiernos socialistas", ha argumentado en alusión a la información adelantada por ABC.

Según dicha información, el juzgado de primera instancia número 44 de Madrid ha condenado al Ministerio de Movilidad y Transportes a indemnizar con más de 57 millones de euros a las adjudicatarias del túnel de la SE-40, descartado por el Gobierno central alegando su alto coste. Hasta la fecha, este proyecto fallido ha supuesto un sobrecoste de 166 millones de euros.

"Desgraciadamente, estamos acostumbrados a que los gobiernos socialistas trabajen así. Dejan obras sin hacer, sin iniciar, después de haberlas anunciado a bombo y platillo y que luefo conllevan un sobrecoste para los andaluces", ha apuntado la titular andaluza de Fomento.

"Hablamos de infraestructuras públicas, necesarias, que vienen a mejorar la movilidad de los andaluces y, concretamente, de los sevillanos. Hacen falta respuestas claras y evidentes de lo que ha sucedido. Ya está bien", ha sentenciado la consejera Díaz, que ha remarcado varias veces que se trata de "dinero público".