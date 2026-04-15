El jurado popular declara culpable por unanimidad al acusado del crimen del mercadillo de Alcosa en Sevilla

Juicio del crimen del mercadillo de Alcosa en la Audiencia Provincial de Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jurado que ha enjuiciado al varón acusado de asesinar a otro con un disparo en la cabeza en las inmediaciones del mercadillo del Parque Alcosa de Sevilla y de abandonar, posteriormente, su cuerpo, lo ha declarado, por unanimidad, culpable de la muerte de este hombre, de haberlo atacado "sorpresivamente" y "sin posibilidad de defensa", haber ejecutado el disparo con un arma "sin licencia" y, finalmente, haber sustraído los efectos que en ese momento la víctima portaba consigo, esto es un pequeño bolso y unos mil euros entre otros artículos, así como de haber manipulado las placas de la matrícula de su vehículo.

En cambio, a Vanesa, en un principio respondía como presunta autora de un delito de encubrimiento, el jurado la ha considerado por mayoría de ocho votos no culpable de haber ayudado al principal encartado, Manuel José Nieves, a dar muerte a la víctima, así como no culpable también por mayoría de ocho votos de haber sustraído el dinero que llevaba encima y, por unanimidad, culpable de haber ocultado la culpabilidad de este hombre horas después de lo sucedido.

Durante la tarde de este miércoles, 15 de abril, ha tenido lugar el veredicto por parte del jurado popular tras algo más de un día de deliberación. El juicio comenzó el pasado lunes, 6 de abril. En la sesión, el jurado se ha mostrado desfavorable a una posible suspensión de la pena para Nieves, así como para Vanesa.

EL RELATO DE LA FISCALÍA

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos se remontan al 18 de febrero de 2024, momento en el que el acusado "acudió conduciendo con su vehículo a una determinada calle de Sevilla donde residía la víctima".

Así las cosas, el principal investigado "condujo el vehículo hasta llegar a la calle Capellán Leonardo del Castillo, en las inmediaciones del mercadillo del Parque Alcosa. "Fingiendo la avería, tiró de uno de los cinturones de seguridad y, sorpresivamente, cogió con un arma de fuego y disparó a la víctima con ella, actuando con la intención de acabar con su vida, así como la de apropiarse de los efectos de valor que llevaba consigo".

El hombre sacó el cuerpo del vehículo, lo dejó "allí tirado" y se dispuso a marchar de allí conduciendo, tras lo que se apropió de su bandolera y el metálico que había dentro. Por su parte, la mujer "optó por callar lo sucedido".