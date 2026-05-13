Un juzgado ordena convocar el pleno del Ayuntamiento de Algámitas (Sevilla) sobre la moción de censura

Archivo - Vista de Algámitas, con la fachada de su Consistorio a la izquierda. - AYTO.DE ALGÁMITAS - Archivo

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Sevilla ha estimado el recurso presentado por el grupo de UnidosxAlgámitas (UxA) en el asunto de la moción de censura contra el alcalde de la localidad, del Partido Popular, Francisco Jesús Mesa, por "parálisis de gestión" durante su mandato y, en consecuencia, ha anulado la decisión del alcalde y del secretario general del Ayuntamiento el pasado 23 de enero en la que se negaban a "someter a votación la enmienda presentada que tenía como objeto dar curso a la mencionada moción", por lo que ha ordenado que "se proceda a la convocatoria del Pleno extraordinario del Ayuntamiento para debatir la moción de censura en términos fundamentados".

Según la sentencia, consultada por Europa Press, esta negativa a someter a votación la enmienda se basó "en que su proposición exigía la mayoría reforzada prevista en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)". "Al haber dejado de pertenecer dos de los concejales proponentes al grupo político municipal al que se adscribieron al inicio del mandado, en concreto al grupo socialista, por lo que entendía que era necesario que la propuesta viniese firmada por siete concejales y no por seis, como era el caso".

No obstante, la magistrada ha considerado que "la exigencia de una mayoría reforzada, aparte de no acreditarse esa exclusión de dos concejales del grupo socialista" no resultaría exigible, al atender al Tribunal Constitucional, que declaran inconstitucionales los párrafos dos y tres del artículo 197.1 a) de la referida ley.

"Por tanto, en el caso que nos ocupa, la exigencia de una mayoría reforzada, aparte de no acreditarse esa exclusión de dos concejales del grupo socialista, no resulta exigible, ateniendo a la sentencia del 151/2017 del STC de 21 de diciembre y a la stc 134/25 del 10 de junio del 2025", apostilla.

En contexto, la moción se presentaba "por responsabilidad institucional y pensando solo en los vecinos y vecinas de Algámitas" y buscaba apoyar la investidura de Jesús Javier Vera, candidato de la lista más votada (UxA) en 2023, según aseguraban, como nuevo alcalde.

Los concejales reprochaban al alcalde la "falta de convocatoria" de plenos ordinarios, la "omisión" en la presentación de presupuestos y ordenanzas municipales "durante casi tres años", y las "irregularidades" en contratación y nombramientos, manifestadas previamente ante la Oficina Antifraude de Andalucía.

Por su parte, el Ayuntamiento defendía la legalidad de su gestión con respecto a la propuesta de moción de censura e indicaba que "no había ningún problema" con las firmas de los concejalas proponentes de la moción, sino que "el problema está en el quórum reforzado".