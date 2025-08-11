En libertad con cargos por agredir a un hombre que tuvo que ser auxiliado por parada cardio-respiratoria en Cantillana

Imagen de los agentes de Guardia Civil junto con el detenido. - GUARDIA CIVIL

CANTILLANA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El detenido como presunto autor de un delito de lesiones tras una pelea en Cantillana (Sevilla) este domingo ha quedado en libertad con cargos.

Según han informado fuentes del caso en declaraciones a Europa Press, los agentes fueron alertados por los gritos y voces que procedían del exterior del Acuartelamiento de la localidad mientras se disponían a iniciar su servicio. Se trataba de una pelea entre dos varones en la vía pública.

Asimismo, y de manera urgente, los guardias civiles procedieron al auxilio de la víctima de dicha agresión, un joven varón vecino de la localidad, quien presentaba una herida abierta en la cabeza con abundante pérdida de sangre desvaneciéndose en presencia de los agentes.

Acto seguido, los agentes realizaron maniobras de primeros auxilios de control de hemorragias y de reanimación RCP durante aproximadamente diez minutos, resultando de las mismas la recuperación de las constantes vitales de la víctima y trasladándolo urgentemente hasta el Centro de Salud de Cantillana.

La rápida actuación de los agentes del Puesto de Cantillana propiciaron que esta persona no perdiese la vida, siendo posteriormente estabilizado por servicios médicos. El detenido junto con las diligencias ha sido puesto a disposición de la Autoridad judicial competente como presunto autor de un delito de lesiones graves.