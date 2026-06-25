A licitación la primera fase de rehabilitación de la antigua Fábrica de Vidrio de Sevilla por más de 10,2 millones

Archivo - Vista aérea de la antigua Fábrica de Vidrio La Trinidad, en la Macarena, en foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla aprobará este viernes, 26 de junio, el expediente para la contratación de las obras de ejecución del 'Proyecto Básico y de Ejecución para la Rehabilitación de la Antigua Fábrica de Vidrio de la Trinidad. Fase 1, naves 1 y 4', con un presupuesto de 10.280.101, IVA incluido.

El acuerdo permitirá autorizar el gasto de la contratación, consignar en los presupuestos el crédito correspondiente, aprobar el proyecto básico y aprobar el expediente de contratación de las obras. Se trata del paso necesario para sacar a licitación la intervención y avanzar en la recuperación de este histórico espacio de la avenida de Miraflores, explica el Consistorio en una nota de prensa.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado al respecto que "con esta aprobación se da un paso decisivo para recuperar uno de los grandes símbolos del patrimonio industrial de Sevilla y devolverlo a la ciudad con nuevos usos públicos". En este sentido, ha subrayado que dicha fábrica "forma parte de la memoria urbana, obrera e industrial de Sevilla, y este proyecto permite avanzar en su rehabilitación con una inversión de gran envergadura y con una propuesta que combina conservación, cultura, actividad ciudadana y sostenibilidad".

La actuación se centrará en las naves 1 y 4 de la antigua Fábrica de Vidrio de la Trinidad y permitirá recuperar dos piezas fundamentales del conjunto con usos diferenciados y complementarios. La intervención no se limita a consolidar y rehabilitar el inmueble, sino que prepara estos espacios para nuevos usos de pública concurrencia vinculados a la cultura, la memoria industrial, la actividad ciudadana y la prestación de servicios.

RECORRIDO ARQUEOLÓGICO Y NUEVOS USOS PÚBLICOS

La Nave 1 concentrará la dimensión más patrimonial y museística del proyecto. En planta baja se prevé un recorrido arqueológico, mientras que la planta alta se concibe como una zona expositiva. Esta nave permitirá explicar la historia de la antigua fábrica, el funcionamiento de los hornos y el proceso técnico, artesanal e industrial de producción del vidrio, vinculando la rehabilitación arquitectónica con la recuperación de la memoria obrera e industrial de Sevilla.

La Nave 4 tendrá un carácter más ciudadano y funcional, con espacios destinados a biblioteca, cafetería, gimnasio, consulta/fisio y sala de usos múltiples. De este modo, el proyecto combina la recuperación patrimonial del conjunto con una nueva vida útil para el edificio, incorporando espacios pensados para el uso cotidiano y para la actividad social.

Desde el punto de vista arquitectónico, la intervención permitirá recuperar la lectura industrial del conjunto, conservando el carácter de las grandes naves y adaptando el edificio a nuevos estándares técnicos y funcionales. El proyecto contempla actuaciones sobre cubiertas, lucernarios, fachadas, huecos, revestimientos, acabados e instalaciones, con el objetivo de conservar la identidad del inmueble y hacerlo plenamente operativo.

La iluminación también se ha proyectado como parte de la recuperación del edificio. La propuesta combina iluminación técnica y ambiental, con soluciones adaptadas a los distintos usos y a la propia forma de la antigua fábrica. En las zonas donde se conservan elementos originales del inmueble, se prevé una luz cálida que acompañe materiales como el ladrillo visto y la cerámica, además de iluminación puntual para destacar elementos singulares de la arquitectura industrial, como cerchas metálicas, bóvedas o muros originales.

El proyecto incorpora igualmente una mejora relevante desde el punto de vista energético. Se prevé que las naves rehabilitadas alcancen una calificación B en consumo de energía primaria no renovable y A en emisiones de CO2, además de incorporar generación fotovoltaica. Con ello, la intervención combinará conservación del patrimonio industrial, funcionalidad y sostenibilidad.