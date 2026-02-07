Lora (Sevilla) activa diez bombas de desagüe para evitar el colapso del tanque de tormentas, con 40 vecinos desalojados

Crecida del río Guadalquivir a su paso por el pueblo sevillano de Lora del Río, en foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lora del Río, Antonio Miguel Enamorado, ha señalado que en su municipio se mantienen activas hasta diez bombas de desagüe para evitar el colapso del tanque de tormentas por las intensas lluvias de la borrasca Leonardo de esta semana y la llegada de un nuevo frente, de nombre Marta, este sábado, que ha motivado que la Aemet active el aviso naranja en la provincia por fuertes vientos y precipitaciones.

Durante la tarde de este viernes se puso otra bomba adicional en el tanque de tormentas, con lo que ha pasado de crecer de 10cm/h a 1cm/h, "lo que nos hace mantener la situación algo más controlada", ha señalado el regidor loreño en un comunicado. "Tenemos una cota aproximada de 30,5 --se satura a cota 32-- y estamos esperando durante el día de hoy otra bomba auxiliar que se pondrá en funcionamiento en cuanto llegue, con lo que serían diez las que estarán funcionando en el tanque de tormentas". Si se alcanza la cota 32, podría comenzar a entrar agua en la red de saneamiento de la zona de Al-Andalus, ha subrayado.

El alcalde ha afirmado que en las últimas horas se ha producido el desalojo voluntario de unos 40 vecinos de la zona del Calerín. Ello, debido a que el arroyo Churre se encuentra a un nivel muy alto, "justo a la altura de los muros de las casas", ha añadido, de modo que se llevó a cabo ese desalojo "por recomendación de Bomberos, ya que esos muros no saben si pueden estar deteriorados y podría provocar la anegación de la zona". Al respecto, nueve de esos vecinos, que no tenían familiares con quien pasar la noche, fueron realojados en el hotel el Álamo por parte del Ayuntamiento.

Asimismo, Antonio Enamorado ha destacado que si bien el río sigue subiendo, "ya la hace de forma más estable". En este sentido, sobre las 10 o las 11 horas de este sábado "se espera que deje de subir y pase la cresta de la ola; pero seguiremos muy atentos a esta nueva borrasca".

En otras zonas cercanas, como la Alameda del Río, la avenida del Castillo, la zona de El Castillo y la avenida León XIII, "la situación continúa controlada, por lo que todavía contamos con margen de actuación llegado el caso", ha explicado el alcalde.

En estos momentos, son seis los ríos en nivel rojo en la provincia de Sevilla, así como tres embalses. Una situación que ha provocado este viernes el desalojo de 94 vecinos de Écija y El Palmar de Troya, a la espera de que el número pueda aumentar por los efectos de la nueva borrasca a partir de este sábado.

Según datos de Subdelegación del Gobierno, los ríos que se encuentran en nivel rojo son: el Guadalquivir (Lora del Río y Sevilla), el Guadaíra (en Utrera), el Corbones (en Puebla de Cazalla y Carmona), el Rivera de Huesna (en Villanueva del Río) .

Asimismo, se mantienen en nivel rojo los embalses de Peñaflor, El Agrio y Torre del Águila. Los tres se encuentra desembalsando de forma "coordinada y controlada".

En El Palmar de Troya se ha establecido un puesto de mando avanzando ante el desbordamiento del arroyo Salado por el desembalse de Torre del Águila. El Consistorio mantiene el Plan de Emergencias. Además hay 88 viviendas más bajo vigilancia.

En Écija, el balance de desalojados es de 76 personas desde la noche del miércoles. El río Genil a su paso por el municipio ha descendido hasta los 5,78 metros sobre el nivel del mar, aún por encima del límite marcado para el desalojo. El Consistorio sigue con el Nivel 2 del Plan de Emergencias.

REFUERZO DE BOMBEROS DE DIPUTACIÓN Y 56 INCIDENCIAS

En lo que respecta a bomberos, se mantienen activados y reforzados los 13 parques que dependen directamente del Consorcio de la Diputación, con 70 efectivos, así como los otros 14 municipales del sistema provincial que se coordinan desde el mismo. Desde las 11,00 horas del viernes y hasta las 8,00 horas de ests sábado se han registrado 56 incidencias, y en estos momentos, el centro de coordinación Coeps no tiene ninguna abierta.

El municipio con más incidencias ha sido Carmona (6), seguido de Marchena (4) y Alcalá, Coria del Río, Mairena del Aljarafe, Osuna y Utrera, todos ellos con tres incidencias. La mayoría de ellas, están relacionadas con derrumbes, caídas y apeos, así como avisos del Servicio de Emergencias 112, y retirada de objetos de la vía pública.

De cara al fin de semana, el Consorcio mantiene el refuerzo de efectivos. Por zonas, va a haber un dispositivo especial en la Sierra Morena, para dar una respuesta lo más rápida posible ante las incidencias que se puedan producir en zonas de difícil acceso.

Actualmente se mantienen con cortes en el tráfico la SE-9225 (de Algámitas a Pruna), la SE-7201 (de Puebla de Cazalla a Lantejuela) SE-7203 (en la la travesía de Puebla de Cazalla), la vía 485 (ramal de la A-378 a la Estación de Aguadulce), la vía 453 (de Pruna a la autonómica A-363) indefinidamente, por daños importantes. SE-5203 (de El Coronil a la base de Morón) y la SE-3102 (de Sevilla a San José de la Rinconada).

También se encuentra cortada la SE-4104 (de Guadajoz a Alcolea del Río), a su paso por el Río Corbones, la carretera 225 (que sale de Marchena hacia la A4), la vía 226 (de Fuentes de Andalucía a Carmona), la carretera 437 (que sale desde El Coronil hacia la A-361) y la SE-5202 (de Arahal a Marchena) preventivamente por la alerta de viento prevista para el sábado.