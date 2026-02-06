El Palmar de Troya (Sevilla) eleva el Plan de Emergencia e instala un Puesto de Mando Avanzado del 112

Imagen del aliviadero del embalse Torre del Aguila en la provincia de Sevilla. - Joaquín Corchero - Europa Press

EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Palmar de Troya (Sevilla) ha confirmado este viernes que eleva el Plan Municipal de Emergencias ante la decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) de abrir completamente las compuertas del Pantano Torre del Águila, que se encuentra a "su nivel máximo".

El alcalde de la localidad, Juan Carlos González, ha señalado que esta medida supondrá "un mayor desembalse de agua". "Esta situación provocará que el nivel del agua en el municipio aumente en las próximas horas, y se espera que algunas zonas puedan verse inundadas", ha afirmado en un comunicado en redes sociales.

Asimismo, ha pedido a la población "máxima prudencia y que siga en todo momento las indicaciones de las autoridades". En esta línea, ha recomendado "que adopte medidas de contención, suba los enseres a plantas altas y se mantenga preparada ante una posible inundación". "Se recomienda que las familias tengan preparada la documentación personal, ropa y enseres de primera necesidad en caso de que sea necesaria una evacuación", ha señalado.

Actualmente, hay 11 vecinos desalojados en el municipio tras el desbordamiento del Arroyo Salado. Desde este jueves se está controlando a otras nueve, todas ellas se encuentran en espacios parcelarios a las afueras del municipio. Dentro del municipio se "está revisando especialmente" 20 viviendas en una zona del Palmar de Troya y otras 66 en otras zonas que son las "más sensibles ante las posibles crecidas en los arroyos que colindan el municipio".

El Ayuntamiento no ha descartado que, "si la situación empeora, sea necesario desalojar preventivamente algunas zonas del municipio".

En paralelo, el Servicio de Emergencias 112 ha instalado un Puesto de Mando Avanzado en la calle Félix Rodríguez de la Fuente, desde donde se realizará el seguimiento y control de la situación. Hasta el lugar se está trasladando el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

"Aunque la situación es compleja, queremos transmitir tranquilidad: hay muchas personas y equipos trabajando de forma coordinada para proteger a la población", ha afirmado el alcalde.

El embalse de Torre del Águila es uno de los cuatro pantanos que se encuentra en nivel rojo en la provincia de Sevilla en la jornada de este viernes. También están en ese nivel el embalse de Peñaflor, La Puebla de Cazalla y El Agrio.

Según la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, cinco ríos se encuentran en nivel rojo en estos momentos: el Genil (a su paso por Écija), Corbones (por Carmona), el Guadaíra (en Alcalá de Guadaíra y Arahal), el Rivera de Huelva (por Guillena y Villanueva del Río y Minas) y el Guadalquivir (a su paso por Cantillana y Lora del Río).