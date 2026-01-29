La Loyola y la Fundación Instituto Biomol inauguran un nuevo laboratorio en Ciencias de la Salud en Sevilla

Foto de familia de la Universidad Loyola y la Fundación Instituto Biomol. - UNIVERSIDAD LOYOLA

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Loyola en Dos Hermanas (Sevilla) y la Fundación Instituto Biomol han ampliado el acuerdo marco de colaboración firmado en junio de 2023 con un acuerdo específico que refuerza su alianza en el ámbito de la investigación biomédica y biotecnológica. La inauguración en el campus de Sevilla, del nuevo laboratorio de investigación del Departamento de Ciencias Biomédicas ha servido para "visibilizar esta alianza", ya que Biomol ha contribuido en dotación del mismos de manera "muy importante".

En una nota de prensa, Loyola ha explicado que el anexo al convenio marco permite ampliar el apoyo a la actividad investigadora, la formación de estudiantes y la dotación de infraestructuras científicas especializadas que ya comenzó el pasado año 2023. Las investigadoras de la Facultad de Ciencias de la Salud, Jenifer Santos y Macarena Fernández Chacón han colaborado para hacer realidad la materialización de este nuevo laboratorio que contribuirá a dotar con equipamiento científico especializado destinado a apoyar proyectos de investigación en biotecnología y ciencias biomédicas.

Entre los equipos incorporados se incluyen, entre otros, centrífugas refrigeradas, microscopía biológica, termocicladores para PCR, sistemas de electroforesis, baños termostáticos, balanzas analíticas y equipamiento básico de laboratorio, lo que permitirá reforzar las capacidades experimentales de los grupos de investigación de la Universidad Loyola.

Asimismo, el acuerdo prevé el apoyo de la Fundación Instituto Biomol a la formación de estudiantes de posgrado mediante la Beca Fundación Instituto Biomol, destinada a facilitar la realización de estudios de máster en el ámbito de la investigación a partir del curso 2025/2026.

La vicerrectora de Investigación de la Universidad Loyola, Mercedes Torres Jiménez, ha destacado que "este acuerdo y la inauguración del nuevo laboratorio suponen un paso muy importante en la consolidación de la investigación experimental en la Universidad Loyola. La colaboración con la Fundación Instituto Biomol nos permite dotar a nuestros equipos de infraestructuras clave y seguir avanzando en una investigación de calidad, conectada con los retos científicos y sociales actuales".

Por su parte, desde la Fundación Instituto Biomol, su patrono Rafael Estévez Hidalgo ha señalado que "La puesta en marcha de este laboratorio refleja una visión compartida de la investigación biomédica y biotecnológica basada en el talento, las infraestructuras adecuadas y la colaboración entre instituciones. Desde la Fundación apostamos por invertir en capacidades científicas que permitan avanzar en una investigación rigurosa, con vocación aplicada y con impacto real en la sociedad. Este acuerdo refuerza además el compromiso con la formación de jóvenes investigadores y con un modelo de innovación que convierte el conocimiento en soluciones al servicio de la salud".

La colaboración entre la Universidad Loyola y Biomol se remonta a 2023, cuando ambas entidades firmaron un acuerdo marco para impulsar la formación de los estudiantes del área de Ciencias de la Salud, acercando el conocimiento académico a la realidad profesional y al entorno investigador.

Desde entonces, esta alianza se ha traducido en diversas iniciativas conjuntas orientadas al desarrollo del talento joven, como sesiones formativas y actividades prácticas en las que profesionales e investigadores del ámbito biomédico han compartido su experiencia con el estudiantado, abordando retos actuales de la investigación en salud, la medicina personalizada y la transferencia de conocimiento.

Estas acciones han reforzado la dimensión investigadora de la colaboración, sentando las bases para su ampliación al ámbito de la biotecnología y para la puesta en marcha de nuevas infraestructuras científicas al servicio de la investigación en la Universidad Loyola. La Universidad Loyola cuenta con una trayectoria consolidada en investigación en biotecnología y biomedicina.

En este marco, la Universidad Loyola "lidera y participa" en proyectos competitivos de ámbito nacional orientados a retos sanitarios, como el desarrollo de nuevas estrategias farmacológicas frente a la calcificación de la válvula aórtica asociada al envejecimiento y la búsqueda de tratamientos innovadores frente a la resistencia a los antibióticos mediante terapias basadas en fagos y biología molecular avanzada, entre otros.