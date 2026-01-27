Macrooperación policial en Sevilla y Málaga por el tiroteo de Isla Mayor: más de 250 agentes y diez detenidos

Archivo - Agentes de la Policía participan en una operación contra el tráfico de estupefacientes y armas en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía está llevando a cabo desde primera hora de este martes un importante despliegue en las provincias de Sevilla y Málaga contra los presuntos responsables del tiroteo de Isla Mayor, el pasado 8 de noviembre, en una operación contra el narcotráfico en la que resultó herido de gravedad un agente.

Se trata de una macrooperación en la que participan 250 policías y que se ha saldado hasta el momento con diez detenidos, si bien la investigación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos, según informa la Policía Nacional en un comunicado.

De este modo, en la operación de este martes participan más de 250 agentes pertenecientes a los cuerpos de la Udyco Central, GEO, GOES, GOIT, Unidad Aérea, Guías Caninos, Policía Científica y Policía Judicial de Sevilla y Dos Hermanas, que están realizando entradas y registros simultáneos en distintos puntos de ambas provincias.

En el dispositivo de Isla Mayor, el agente herido participaba en una acción de vigilancia y seguimiento a un grupo criminal, cuyos miembros abrieron fuego contra los efectivos policiales desplegados tras percatarse de su presencia, y como consecuencia de los disparos fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario.