Cuatro detenidos en otra operación contra el narcotráfico en el Guadalquivir tras un tiroteo entre embarcaciones

Archivo - Embarcaciones de alta velocidad cargadas con combustible para narcolanchas como imagen de recurso. - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ - Archivo

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en el marco de otra operación contra el narcotráfico desplegada en el río Guadalquivir, en esta ocasión, en el caño denominado Brazo de la Torre, en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), donde el pasado sábado se localizaron varias embarcaciones semirrígidas y se produjo un tiroteo cuando sus ocupantes fueron sorprendidos por los agentes.

Según el comunicado de la Guardia Civil, los integrantes de esas lanchas "buscaban, al parecer, refugio por las inclemencias meteorológicas", de modo que se activó un operativo con la intervención del Servicio Aéreo junto con el GAR para su interceptación.

Los agentes fueron sorprendidos por disparos desde una de las embarcaciones, por lo que los guardias civiles respondieron al fuego con disparos intimidatorios, añade el comunicado, que también destaca que si bien la actuación finalizó sin heridos por armas de fuego, tres componentes del GAR fueron atendidos por lesiones de carácter leve como consecuencia de las actuaciones.