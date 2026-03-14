El Maestranza de Sevilla acoge el estreno de 'Marina': "la soñada ópera española"

Ensayo general de la ópera 'Marina', este jueves en el Maestranza. - FRANCISCO J. OLMO- EUROPA PRESS

SEVILLA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla acoge este sábado, 14 marzo, el estreno de la ópera 'Marina', una obra en tres actos de Emilio Arrieta, "la soñada ópera española", con libreto de Francisco Camprodón y Miguel Ramos Carrión y basado en el texto de 'La Veillée' (1831), de Paul Duport y Amable Villain de Saint-Hilaire. Los días 17 y 19 de marzo, también a las 20,00 horas, se han programado también funciones.

Se trata de uno de los títulos más representativos del repertorio lírico español, que no se ve en el espacio escénico del Paseo Colón desde la temporada 2002-2003, como remarcaba el director general del Maestranza, Javier Menéndez, esta semana durante su presentación a los medios.

Esta "señora ópera" se mide "sin complejos" con sus contemporáneas de cualquier procedencia. En escena, cuatro de los más grandes nombres de la lírica española "en su mejor momento artístico": la soprano Sabina Puértolas, el tenor Ismael Jordi, el barítono Juan Jesús Rodríguez y el barítono-bajo Rubén Amoretti, extrayendo de la partitura de Emilio Arrieta "todo su poderío y brillantez".

'Marina' cumplió "aquella promesa de ópera nacional española", puesto que "fue la primera que pasó de zarzuela a ópera cuando se estrenó en el 1855 en el Teatro Circo de Madrid y luego en el Teatro Real". Por ello, ha permanecido "como uno de los grandes logros de la ópera española", afirmaba el director del Maestranza.

La directora de escena de 'Marina', Bárbara Lluch, declaraba en ese mismo acto que la construcción de este espectáculo se ha producido por parte de un "súper equipo", donde han tenido que "trabajar mucho", mientras que valoraba que en el Teatro Maestranza "se trabaja fenomenal, como en pocos".

Por su parte, la protagonista de 'Marina', Sabina Puértolas, destacaba que su compatriota navarro Arrieta "escribe de una manera densa" y que lo que ella ha encontrado en esta partitura es que "se pueden hacer las cosas de una manera sencilla".

En cuanto al actor jerezano Ismael Jordi, que interpreta al personaje de Jorge, considera que 'Marina' es el título que "le faltaba" a la extensa carrera que atesora, a la vez que se mostraba ilusionado de volver a Sevilla, la ciudad donde empezó su carrera.