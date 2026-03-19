Mairena del Aljarafe aprueba por unanimidad reforzar la limpieza y modernizar la recogida selectiva de residuos

Archivo - Servicio de recogida de residuos. - DANIEL ZAMORA - Archivo

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha aprobado este jueves por unanimidad una iniciativa sobre la mejora en la prestación del servicio de recogida selectiva de residuos (centrada básicamente en los contenedores) y el mantenimiento de las zonas aledañas, con el objetivo de reforzar la limpieza y optimizar el funcionamiento de este servicio en el municipio.

El texto aprobado, según ha explicado el Consistorio en una nota, establece "proceder a la apertura inmediata y a pleno rendimiento del Punto Limpio del PISA, estableciendo un horario que cubra de forma efectiva las necesidades de los vecinos y del tejido empresarial de la zona", apertura condicionada a la autorización por parte de la Junta para su explotación como gestor y productor de residuos peligrosos.

Igualmente, incorpora "instar a la Mancomunidad del Guadalquivir al incremento urgente del número de contenedores de recogida selectiva y a la mejora de las frecuencias de vaciado para evitar la acumulación de residuos en la vía pública".

Asimismo, la iniciativa contempla "iniciar, conforme al plan de control financiero ya en marcha del Ayuntamiento, una auditoría municipal prevista en el contrato de recogida de residuos para asegurar que la empresa adjudicataria cumple estrictamente con los niveles de servicio y limpieza comprometidos con este Ayuntamiento, incluyendo a la Mancomunidad de Municipios del Guadalquivir".

El acuerdo incluye también "destinar el 2,5% del importe de adjudicación del contrato a la concesionaria Urbaser a campañas de concienciación y educación ambiental tal y como viene estipulado en las condiciones del contrato" y "trasladar esta moción a la Mancomunidad del Guadalquivir", donde están representados todos los grupos políticos.

Esta iniciativa se enmarca en la renovación del servicio realizada en marzo de 2022, cuando el Ayuntamiento destinó 23 millones de euros para reforzar la limpieza, pasando a contar con una plantilla equivalente a 38 peones y 22 conductores, con servicio de mañana y tarde de lunes a sábado, turnos los domingos y festivos y dispositivos especiales en eventos.

También supuso la instalación de 1.000 nuevas papeleras, 50 papeleras para chicles y 15 sanecanes, así como la incorporación de 34 vehículos con GPS, entre ellos 14 triciclos eléctricos, cinco barredoras, tres camiones cisterna de 10.000 litros y seis hidrolimpiadores.