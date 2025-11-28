Mairena (Sevilla) reabre la zona de juegos de la plaza Lepanto tras la finalización de los trabajos de reforma

Zona de juegos de la plaza Lepanto en Mairena (Sevilla) - DANIEL ZAMORA

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha anunciado este viernes que ha reabierto la zona de juegos de la plaza Lepanto tras la finalización de los trabajos de reforma que comenzaron a finales de verano.

Según ha informado el Consistorio en una nota, ahora, tanto el parque infantil como la zona de deportes, lucen suelo renovado para ofrecer más comodidad y seguridad.

En dicho suelo, además, se ha redistribuido los juegos e instalado una valla para separar las zonas mencionadas. Finalmente, el Ayuntamiento ha instalado nuevos bancos y papeleras.

La actuación forma parte de una inversión municipal de 147.000 euros, procedentes del 'Plan Más Sevilla', destinada tanto a la renovación de este parque como a la del parque infantil de la Atarazana.

Esta intervención se enmarca en la estrategia municipal de mejora del espacio público, la convivencia y el desarrollo comunitario en todos los barrios de Mairena del Aljarafe.