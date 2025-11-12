María Parra y Sara Dowling, junto a Ignasi Terraza, retoman la agenda del Festival Internacional de Jazz de Sevilla

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 32 Festival Internacional de Jazz en la Provincia de Sevilla retoma su agenda de conciertos este jueves y durante el fin de semana de la mano de la pianista María Parra y con la formación que reúne a la vocalista palestino-irlandesa Sara Dowling y al pianista Ignasi Terraza, a los que se suman el baterista Esteve Pi y el contrabajo Dario Di Lecce.

Según informa la Diputación de Sevilla en una nota, se van a celebrar desde el jueves 13 de noviembre hasta el domingo, un total de seis conciertos en Utrera, Alcalá de Guadaíra, Gines, Marchena y dos en Mairena del Aljarafe.

María Parra Trío actuará el jueves 13 en Utrera, en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra, a las 20,30 horas; el viernes 14 en Mairena del Aljarafe, en el Teatro Municipal Villa de Mairena, a las 20,30 horas, y el sábado 15 en Alcalá de Guadaíra, en el Teatro Gutiérrez de Alba, también a las 20,30 horas. Las composiciones de María Parra son ahora llevadas al jazz gracias a Miguel Rodrigáñez, al contrabajo y Gonzalo Maestre, a la bateria.

Por su parte, Sara Dowling e Ignasi Terraza Trío actuará el jueves 13 en el Teatro de la Casa de Cultura El Tronío de Gines, a las 20,30 horas, en Marchena el viernes 14, a las 21 horas en la Sala Carrera, y en Mairena del Aljarafe el domingo 16, en el Teatro Municipal Villa de Mairena, a las 20,30 horas.

Sara Dowling, con raíces en Palestina e Irlanda, fue elegida mejor vocalista en los British Jazz Awards 2019, y es una de las principales cantantes de jazz del Reino Unido. Mientras, el pianista catalán Ignasi estará acompañado de Esteve Pi y Dario Di Lecce.