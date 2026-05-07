María Tenorio toma posesión como alcaldesa de Gerena (Sevilla) "con responsabilidad, ganas e ilusión"

La nueva alcaldesa de Gerena, María Tenorio, junto al presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, en la toma de posesión del cargo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

GERENA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

La socialista María Tenorio ha tomado posesión este jueves como nueva alcaldesa de Gerena (Sevilla) "con mucha responsabilidad, ganas e ilusión", tras la renuncia del hasta ahora regidor, Javier Fernández Gualda, quien dejó el cargo el pasado 15 de abril alegando "agotamiento físico y mental" después de más de una década al frente del Ayuntamiento.

Durante el pleno extraordinario celebrado para oficializar el relevo en la Alcaldía, Tenorio ha subrayado la necesidad de "trabajar duro con el nuevo equipo que hemos formado para sacar adelante los proyectos pendientes y afrontar las próximas elecciones municipales con más fuerza, si cabe". Asimismo, ha asegurado que el nuevo Gobierno municipal impulsará las iniciativas que han quedado pendientes durante la presente legislatura.

Hasta ahora, María Tenorio ejercía como primera teniente de alcalde y concejala delegada de las áreas de Seguridad Ciudadana, Juventud y Vivienda. Licenciada en Ciencias Políticas, forma parte del Gobierno municipal desde 2015, etapa en la que ha asumido distintas responsabilidades de gestión.

Por su parte, Javier Fernández Gualda fue elegido concejal en 2007, compaginando inicialmente esta labor con su trabajo como informático. En 2015 accedió a la Alcaldía de Gerena con mayoría simple y revalidó el cargo en 2019 y 2023 con mayoría absoluta. Además, se convirtió en el alcalde con el mayor porcentaje de apoyo electoral registrado en la historia democrática del municipio.

En este contexto, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, se ha mostrado "muy contento" tras la toma de posesión de María Tenorio y le ha trasladado su enhorabuena, destacando que "se abre una nueva etapa con una visión de futuro y al frente de ella una persona muy joven, pero con una amplia experiencia".

En este sentido, ha señalado que Tenorio "es una mujer de la que desde hace mucho tiempo se intuía que estaba llamada a cotas mayores que las de concejala o teniente de alcalde en su municipio". Asimismo, se ha mostrado convencido de que "de la mano de María Tenorio, Gerena tiene un gran futuro por delante".

Fernández también ha querido subrayar el compromiso de la institución provincial con esta nueva etapa política en el municipio. "Iniciamos este camino con la certeza de que Gerena queda en buenas manos", ha afirmado. Además, ha garantizado la "plena" colaboración de la Diputación con el Ayuntamiento y la nueva alcaldesa, asegurando que la administración provincial será "un aliado estratégico para impulsar los proyectos necesarios y contribuir a que el municipio siga avanzando y alcance nuevas cotas de bienestar".

Asimismo, el presidente de la institución provincial ha querido trasladar su agradecimiento a Javier Fernández Gualda por la labor desempeñada durante sus once años al frente de la Alcaldía. "Su gestión ha permitido que Gerena cuente hoy con una administración moderna, cercana y conectada, además de impulsar proyectos que han supuesto un importante revulsivo para el municipio y para el bienestar del conjunto de sus vecinos", ha concluido.