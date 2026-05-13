Más de 140 mayores disfrutan de la película 'Abuelos' en el Cervantes de Sevilla de la mano de Voluntariado CaixaBank

Voluntarios de CaixaBank con personas mayores en el Cine Cervantes de Sevilla. - CAIXABANK

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 140 personas han participado como voluntarias en una actividad de cine con mayores celebrada en Sevilla, contribuyendo a mejorar la vida de 145 personas en situación de vulnerabilidad en el marco del 'Mes Social' de CaixaBank, una iniciativa impulsada por Voluntariado CaixaBank con el objetivo de acercar la práctica del voluntariado a la sociedad a través de actividades solidarias.

La actividad ha sido posible gracias a la colaboración de once residencias y entidades sociales de Sevilla y su provincia. La jornada ha tenido lugar en el emblemático Cine Cervantes, donde los asistentes han disfrutado de la proyección de la película 'Abuelos' en un espacio pensado para fomentar la convivencia, el ocio compartido y la creación de vínculos sociales. Además de las personas mayores participantes, la iniciativa ha contado con el acompañamiento de 18 técnicos de entidades sociales.

Los beneficiarios son usuarios de los centros Reifs Tomares, Reifs Utrera, Residencia de Mayores San Juan de Dios, Congregación Hermanas Nuestra Señora de la Consolación, Hospital de la Caridad, Gerón San Juan de la Palma, Hábitat Geriátrico Sevilla, Hábitat Geriátrico Villanueva del Ariscal, la residencia para mayores Ballesol, la asociación Entre Amigos y Cruz Roja, a través de sus proyectos de intervención integral con personas mayores y atención a personas en situación de soledad no deseada.

Durante todo el mes de mayo y principios de junio, Voluntariado CaixaBank celebra la cuarta edición del 'Mes Social', con la que moviliza a empleados del Grupo CaixaBank y de la Fundación "la Caixa", así como a sus familiares, amigos y clientes en todo el territorio. Las actividades están alineadas con sus ejes estratégicos: Educación Financiera, Digitalización, Impulso Profesional, Acompañamiento y Medioambiente.

Esta edición coincide con el 'Año Internacional de los Voluntarios y Voluntarias para el Desarrollo Sostenible', declarado por la ONU, un contexto que refuerza el impulso de acciones solidarias para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva. Además, el 'Mes Social', que cuenta con la colaboración de la Fundación "la Caixa" y empleados del Grupo CaixaBank, está abierto a toda la ciudadanía, que puede inscribirse en las actividades según sus preferencias y disponibilidad a través de la web de Voluntariado CaixaBank.