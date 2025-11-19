Más de 160 empresas sevillanas han participado en las once misiones comerciales impulsadas por la Diputación

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 160 empresas sevillanas habrán participado, hasta finales de año, en las once misiones comerciales promovidas por la Diputación a través de Prodetur con objeto de presentar la oferta turística del territorio en distintos mercados de interés, en este 2025.

Según una nota remitida por la institución provincia, con estas actuaciones, se pretende "facilitar" el contacto entre el tejido empresarial turístico de la provincia con las agencias de viajes y medios de comunicación especializados de esos mercados emisores y sus áreas de influencia.

En los nueve viajes realizados hasta la fecha, las empresas turísticas sevillanas han contactado con más de 520 agencias de viajes y turoperadores de los destinos visitados. Se trata de encuentros profesionales o workshops programados dentro del Plan de Acción de Promoción Turística del 'Destino Sevilla', que contempla, para 2025, una serie de acciones promocionales en diferentes destinos nacionales e internacionales, seleccionados a través de consenso con la representación empresarial.

Por su parte, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha mantenido un encuentro con las asociaciones empresariales del sector turístico, al objeto de hacer balance de estas actuaciones llevadas a cabo a lo largo del año y comenzar a diseñar el Plan de Acción 2026.

Por lo que se refiere al mercado nacional, el plan promocional incluye actuaciones en cinco ciudades de cuatro comunidades autónomas: Andalucía, Madrid, Cataluña y Aragón. En este contexto, las ciudades españolas en las que Prodetur, junto al sector empresarial, ha realizado misiones comerciales y presentaciones del destino en lo que va de año son Madrid, Zaragoza, El Puerto de Santa María (Cádiz) y Barcelona. El próximo destino será Málaga, el día 2 de diciembre.

En lo que respecta al mercado internacional, el programa ha desarrollado, hasta la fecha, la promoción en siete destinos de tres continentes. En este marco, se han visitado las ciudades portuguesas de Oporto y Lisboa; Miami, Rabat, París, Ciudad de México y Guadalajara. Antes de finales de año, concretamente, el 9 de diciembre, está previsto visitar Estambul.

Rodríguez Hans ha destacado el trabajo conjunto entre la Diputación, a través de Prodetur, y el sector empresarial turístico. "Estamos logrando que la provincia de Sevilla refuerce su presencia en mercados estratégicos, tanto nacionales como internacionales, gracias a una oferta cada vez más especializada y competitiva', ha señalado.

Asimismo, el vicepresidente ha subrayado que las misiones comerciales "permiten a nuestras empresas abrir nuevas oportunidades de negocio y consolidar relaciones profesionales que repercuten de forma directa en la actividad turística de los municipios'.

Además de estas acciones de promoción directa desarrolladas en colaboración con el tejido empresarial turístico sevillano, Prodetur ha participado, junto a Turismo Andaluz y Turespaña, en un total de 20 ferias del sector -10 de ámbito nacional y 10 internacionales-, así como en 22 encuentros profesionales, 17 nacionales y 5 internacionales.

En cuanto a las acciones de promoción inversa, se han atendido en la provincia 20 eventos o viajes de familiarización dirigidos a profesionales del sector y a prensa especializada. En estas iniciativas han participado más de 200 personas, que han tenido la oportunidad de conocer 26 municipios sevillanos.