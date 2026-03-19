Más de 4.000 estudiantes participan en las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Jornada de puertas abiertas de la Universidad Pablo de Olavide
Jornada de puertas abiertas de la Universidad Pablo de Olavide - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 19 marzo 2026 12:59
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SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha iniciado en la mañana de este jueves sus Jornadas de Puertas Abiertas, en las que han participado más de 4.000 estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior de Sevilla y su provincia. Durante este jueves y viernes, el alumnado visitante conocerá la oferta de grados y dobles grados, las instalaciones del campus y la información clave sobre acceso a la universidad y la PAU.

Según ha informado la UPO en una nota, el programa incluye paseos guiados por el campus, estands informativos de facultades, Escuela Politécnica Superior, servicios universitarios y asociaciones estudiantiles, además de actividades organizadas por itinerarios de Ciencias, Ciencias Sociales, Humanidades y Tecnología. Entre las propuestas figuran talleres en laboratorios, actividades deportivas, simulaciones prácticas, visitas a espacios docentes y actividades culturales en el Paraninfo.

Además, estarán disponibles charlas técnicas sobre acceso y admisión dirigidas a equipos directivos, profesorado y orientadores.

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