Más de 4.000 estudiantes participan en las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Jornada de puertas abiertas de la Universidad Pablo de Olavide - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha iniciado en la mañana de este jueves sus Jornadas de Puertas Abiertas, en las que han participado más de 4.000 estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior de Sevilla y su provincia. Durante este jueves y viernes, el alumnado visitante conocerá la oferta de grados y dobles grados, las instalaciones del campus y la información clave sobre acceso a la universidad y la PAU.

Según ha informado la UPO en una nota, el programa incluye paseos guiados por el campus, estands informativos de facultades, Escuela Politécnica Superior, servicios universitarios y asociaciones estudiantiles, además de actividades organizadas por itinerarios de Ciencias, Ciencias Sociales, Humanidades y Tecnología. Entre las propuestas figuran talleres en laboratorios, actividades deportivas, simulaciones prácticas, visitas a espacios docentes y actividades culturales en el Paraninfo.

Además, estarán disponibles charlas técnicas sobre acceso y admisión dirigidas a equipos directivos, profesorado y orientadores.