Más de 600 fotógrafos se reúnen en Alcalá (Sevilla) por el Encuentro Nacional de Fotógrafos de la Naturaleza

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) reunirá a más de 600 fotógrafos, profesionales y amantes de la naturaleza para "compartir, aprender y celebrar "el arte de capturar la belleza del mundo natural" en el Encuentro Nacional de Fotógrafos de Naturaleza (Fonat) que se desarrollará en el Auditorio Riberas del Guadaíra el próximo fin de semana, 22 y 23 de noviembre, con "prestigiosos conferenciantes" de ámbito nacional e internacional, "espectaculares exposiciones" y 'stands' informativos y empresariales del sector.

Así lo ha emitido el Consistorio local en una nota, que ha detallado que la cita, con la colaboración municipal y el respaldo de Fujifilm, se ha presentado este lunes con los "reconocidos fotógrafos" alcalareños Javier y Rafael Ramos, acompañados del delegado de Cultura, Patrimonio y Turismo, Christopher Rivas, y de la delegada de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos.

Por su parte, Rivas ha valorado el encuentro desde "la oportunidad de interactuar y aprender de forma gratuita con fotógrafos de renombre", hasta el posicionamiento de Alcalá "en el mapa de eventos culturales de impacto nacional" y, especialmente, por la posibilidad de "seguir divulgando la protección y conservación de nuestros espacios naturales y patrimoniales desde el punto de vista de la sostenibilidad y el turismo". De esta forma, el entorno privilegiado de Alcalá de Guadaíra supone "un valor añadido" como escenario no sólo para la pintura, sino también para la fotografía y para seguir atrayendo a visitantes.

En contexto, los hermanos Ramos han explicado que en 2004 organizaron el primer Encuentro Nacional de Fotógrafos de Naturaleza de España en Alcalá de Guadaíra, y que "tras mucho esfuerzo" ha sido la inspiración para este Fonat 2025 que revive ese "espíritu de unión, respeto y amor por la naturaleza".

Tal y como ha indicado la Administración local, será un evento único que ofrecerá "dos días de ponencias inspiradoras", charlas técnicas y exposiciones fotográficas, donde los asistentes pueden "descubrir nuevas perspectivas, conocer las últimas tendencias en fotografía de naturaleza y perfeccionar sus habilidades".

De esta forma, el Consistorio local ha señalado que este encuentro supone "una oportunidad para explorar la naturaleza desde la lente de la cámara, aprender técnicas avanzadas y descubrir el impacto de la fotografía en la conservación del medio ambiente", así como ofrece una posibilidad para conectar con "la esencia de la naturaleza a través de la fotografía".

En cuanto al programa, se podrá disfrutar de las experiencias y consejos de "afamados fotógrafos" como el citado alcalareño Rafael Ramos, al que se unen otros expertos nacionales e internacionales de la talla de Isabella Tabacchi, Daniel Montero Vitores, Morten Hilmer, José Benito Ruiz, Giacomo de Franchis, Alberto Saiz y Víctor Ortega, junto a los responsables de Photography Makers y Photolari.

Asimismo, estarán disponibles para el público exposiciones de "gran calidad", entre ellas, la muestra colectiva de Portfolio Natural 'Smooth. Naturaleza en Movimiento', la de fotógrafos colaboradores de Fujifilm, 'Ecos de un instante' y la de los miembros de Asociación Española de Fotógrafos de la Naturaleza (Aefona) 'Excelencia'. En paralelo, se instalarán 'stands' informativos y comerciales de empresas y entidades relacionadas con el sector y de las Delegaciones municipales relacionadas.

La cita se abrirá el sábado, 22 de noviembre, con la inauguración a las 9,30 horas de la mañana y seis ponencias hasta las 22,00 horas, incluida una convivencia con música en directo, y el domingo proseguirá desde las 9,30 horas hasta la clausura a las 15,00 horas. El acceso es gratuito para cualquier persona previa inscripción gratuita por motivos de organización a través de la web.