Más de un centenar de alumnos recibirán las becas de alojamiento 2025-2026 de la Diputación de Sevilla

Junta de Gobierno de la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Sevilla, presidida por Javier Fernández, ha aprobado este martes la resolución definitiva de la convocatoria de becas para sufragar los gastos de alojamiento de alumnos que cursen Grado universitario o Formación Profesional Superior y que residan a cuarenta kilómetros o mas de los centros públicos en los que estén matriculados.

Según ha informado la institución en una nota, van a ser 120 los estudiantes sevillanos beneficiarios de estas 'Becas Reset', que recibirán la cantidad de 341.200 euros cuando den de alta sus respectivas cuentas bancarias en la sede electrónica, con plazo abierto hasta el 31 de julio del año que viene. Para las justificaciones de las becas, el periodo fijado es antes del 15 de octubre.

Por su parte, el diputado de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha destacado durante la reunión del Equipo de Gobierno provincial que estas ayudas "vienen a sumar a nuestro propósito de que ningún joven sevillano tenga que abandonar sus estudios y su formación por motivos económicos".

En esta segunda convocatoria de las becas, la Diputación ha ampliado en las bases la cobertura al alumnado matriculado en segundo curso, además de a los estudiantes matriculados por primera vez en 1o de Grado universitario o Formación Profesional Superior, con matrícula formalizada en alguna de las universidades públicas, IES o centros públicos.

Además, los estudiantes que en el curso pasado fueron beneficiarios han podido solicitar su renovación para el segundo curso, siempre que mantengan "las circunstancias por las que se les concedió y hayan aprobado al menos el 50% de los créditos matriculados". En ambos casos en régimen presencial y de matrícula completa.