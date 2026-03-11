Más de veinte estudiantes de Universidad de Sevilla forman parte programa impulsar talento femenino en disciplinas STEM

Estudiantes de la Universidad de Sevilla (US) que participarán en el Programa Mentoring Transformador de la Real Academia de Ingeniería. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 21 estudiantes de la Universidad de Sevilla (US) participarán en la novena edición del Programa Mentoring de Excelencia promovido por la Real Academia de Ingeniería en el marco de su iniciativa Mujer e Ingeniería, orientada al impulso del talento femenino en las disciplinas STEM, con especial atención al ámbito de la Ingeniería y la Tecnología.

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla (ETSI) ha acogido el acto de apertura de esta tercera edición, "consolidando su papel como espacio de referencia para la articulación de iniciativas estratégicas que refuerzan la conexión entre la universidad y el tejido productivo".

Al hilo , la organización de este tipo de actividades forma parte de la apuesta sostenida de la ETSI por ofrecer a su estudiantado una formación integral, "alineada con las demandas reales del entorno empresarial e industrial".

En contexto, el acto institucional ha contado con la participación, por parte de la US, de la vicerrectora de Estudiantes y Vida Universitaria, Mª del Carmen Gallardo, y del director de la ETSI, Andrés Sáez Pérez. En representación de la Real Academia de Ingeniería ha intervenido su presidente, Jaime Domínguez Abascal, y su director-gerente, Javier Pérez de Vargas.

En esta edición, las estudiantes seleccionadas por la ETSI han sido identificadas como jóvenes talentos con alto potencial técnico y serán mentorizadas por profesionales sénior procedentes de diez empresas vinculadas al entorno universitario, en concreto, Hitachi Energy, Emasesa, Ghenova, Ingelectus, Schneider Electric, Grupo COX, Indra, Minsait, Endesa Distribución y Airbus.

Según la US, esta "colaboración estrecha" favorece un diálogo directo entre el ámbito académico y el empresarial, "permitiendo identificar competencias clave" y trasladar al diseño formativo universitario las necesidades emergentes del sector productivo.

Asimismo, el programa tiene como finalidad complementar la formación académica de las estudiantes mediante el desarrollo de habilidades y competencias transversales "esenciales" para su proyección profesional --liderazgo, toma de decisiones, visión estratégica o gestión de equipos-- que, si bien no siempre forman parte explícita del currículo, resultan "determinantes" en el acceso a puestos de alta responsabilidad.

En esta línea, la institución académica ha anunciado que, a través de la relación personalizada con mentores de amplia trayectoria, las participantes acceden a un conocimiento aplicado del funcionamiento de las organizaciones y de los desafíos tecnológicos actuales.

De este modo, para las estudiantes, esta iniciativa representa una "oportunidad singular de ampliar horizontes profesionales, fortalecer su confianza y consolidar redes de contacto en entornos de alta cualificación". Por su parte, para las empresas, supone igualmente un "espacio privilegiado" para identificar talento emergente, contribuir activamente a su desarrollo y trasladar a la universidad las competencias que demanda el mercado, favoreciendo así que los perfiles profesionales de las futuras egresadas de la US "respondan de manera más precisa a los retos del tejido industrial".

En suma, con este tipo de acciones, la ETSI "reafirma su compromiso con la excelencia académica, la empleabilidad de su alumnado y la construcción de un ecosistema colaborativo" en el que universidad, empresa y sociedad avanzan de forma coordinada hacia un modelo de Ingeniería "más inclusivo, innovador y conectado con la realidad productiva".