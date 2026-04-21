Moción de Vox en Dos Hermanas (Sevilla) por la regularización "masiva y descontrolada" de migrantes

Vox Dos Hermanas, con la moción que presentarán en el Pleno acerca de la regularización masiva de migrantes. - VOX DOS HERMANAS

DOS HERMANAS (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Adrián Trashorras, ha anunciado un moción en el Consistorio nazareno ante la regularización "masiva y descontrolada de inmigrantes ilegales" que, siendo una medida del Gobierno, "también afecta a nivel municipal".

En una nota de prensa, Trashorras ha calificado de "escandalosa" e "injusta" la política migratoria de los socialistas, "que es idéntica a la del presidente andaluz, Juanma Moreno. No hacen más que provocar y desbordar el 'efecto llamada'".

"En Vox lo tenemos claro: España debe adoptar una política migratoria clara y firme: no debe regularizarse a ningún inmigrante ilegal, puesto que ello solo incentiva nuevas llegadas; y debe avanzarse en la repatriación de todos aquellos que residan en España de manera ilegal, garantizando así el respeto a la legalidad y la protección de nuestro Estado del Bienestar", asevera Trashorras.

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, José Antonio Alcocer, manifiesta "el contexto de emergencia habitacional y de colapso sanitario en el que nos encontramos, que va a empeorar con esta medida arbitraria que no tiene más lógica que el odio que los socialistas profesan al Pueblo español". Además, esta medida "le beneficiará con los años con más votos, por no hablar de cómo seguirá aumentando la inseguridad, que padecerán especialmente las personas de los barrios más humildes".

"Hay que establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y los servicios públicos, y proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, y vivir de las ayudas sociales, supongan un lastre para el estado de bienestar de los españoles", señalan desde la formación política.

En todo caso, añaden desde Vox, el acceso a los servicios públicos por parte de los migrantes legales "estará condicionado a sus años de cotización". Los concejales de Vox abogan por "suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales que han entrado a nuestra nación vulnerando las leyes españolas y comunitarias, a excepción de las ayudas humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de origen".