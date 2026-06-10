Muere un conductor tras caer su vehículo a un canal de agua en la A-462 cerca de Brenes (Sevilla)

Archivo - Ambulancia del 061 en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este miércoles, 10 de junio, al caer su vehículo mientras circulaba por la A-462 por un canal de agua cercano al término municipal de Brenes (Sevilla).

Según ha detallado el Servicio de Emergencias Andalucía 112, el incidente se ha producido sobre las 07,54 horas, momento en el que se han recibido varias llamadas que alertaban del siniestro.

Fuentes del Consorcio de Bomberos, cuyos efectivos han trabajado en el lugar de los hechos y en las labores de rescate de este hombre, han indicado que han acudido efectivos de los parques de Cantillana y La Rinconada.

Además de los mismos, hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de los Bomberos, Guardia Civil, servicios sanitarios del 061 y la Policía Local de Brenes.