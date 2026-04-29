Muere un motorista en Sevilla al colisionar con un turismo en la A-4 a la altura de la SE-20

Archivo - Fotografía de archivo de una ambulancia en Andalucía.
Archivo - Fotografía de archivo de una ambulancia en Andalucía. - 112 ANDALUCÍA - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 29 abril 2026 9:55
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SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido en un accidente de tráfico al colisionar con un turismo en Sevilla capital, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 23,15 horas de este martes en la citada vía, en la intersección con la SE-20 en dirección al aeropuerto.

El 112 ha atendido varios avisos que alertaban de una colisión entre un coche y una moto con un herido de gravedad. Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios, de Policía Local y de Mantenimiento.

Desde el 061 han confirmado que el conductor de la moto, un varón del que no ha trascendido edad, ha fallecido en el lugar del accidente.

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