Muere un trabajador de 55 años tras caer al vacío en el Polígono Pisa de Mairena (Sevilla), segunda víctima en 24 horas

Archivo - Imagen del polígono PISA de Mairena del Aljarafe. - DANIEL ZAMORA - Archivo

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 55 años ha fallecido este jueves en el Polígono Pisa en Mairena del Aljarafe (Sevilla) tras caer al vacío mientras estaba trabajando en una empresa de mantenimiento de naves, según han indicado fuentes municipales.

El 112 ha confirmado una llamada de aviso de la caída de un hombre a las 13,34 horas de este jueves en la calle Comercio del polígono industrial. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, sanitarios y se ha dado parte a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la identidad del fallecido y las circunstancias del suceso.

La secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Sevilla, Carmen Tirado, ha indicado que se trata de la segunda muerte de un trabajador en menos de 24 horas en la provincia. En referencia, al fallecimiento de un hombre tras el desprendimiento de una placa en Palmas Altas.

En esta línea, Tirado ha pedido responsabilidades y ha hecho un llamamiento a las empresas de la provincia para que refuercen "las medidas organizativas, técnicas, la formación y la información necesaria".

Asimismo, ha señalado que la consideración de "homicidio imprudente desde el mismo momento de la muerte" podría ser "la medida más efectiva para frenar la sangría que están sufriendo los trabajadores"